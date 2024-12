Demon Slayer fait partie de ces mangas de la nouvelle génération qui laisseront assurément leur empreinte pendant les années à venir. Alors que le manga est terminé, la fin de l’anime, elle, se découpera en trois parties qui s’annoncent des plus épiques. Pour surfer sur l’euphorie prochaine, SEGA a tout prévu avec un nouveau jeu vidéo.

Demon Slayer Chronicles 2 officialisé

Le premier essai n’avait pas convaincu, mais CyberConnect 2 n’en démord pas. Il faut dire que le studio a montré maintes fois qu’il savait y faire avec les adaptations de manga en jeu de baston, notamment avec les Naruto Ultimate Ninja Storm. Pourtant, avec Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, la proposition était loin de ce à quoi on était en droit de s’attendre du studio, la faute à contenu assez faiblard en raison du tronçon du manga qu’il couvrait. Les développeurs entendent bien corriger le tir avec un Demon Slayer Chronicles 2. L'annonce officielle sera faite dans le prochain numéro du Weekly Jump, qui est lui-même déjà entre certaines mains plus tôt que prévu. Pour l’heure, peu de détails ont été révélés, pas même les plateformes sur lesquelles il sortira.

On sait en revanche qu’il couvrira de nouveaux arcs comme le Quartier des Plaisirs et qu’il ira au moins jusqu’à tout ce qui a été adapté en anime, soit l'entraînement des Piliers, qui correspond à la quatrième saison. On peut alors s’attendre à ce que les personnages qui étaient autrefois des DLC soient directement inclus dans ce Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Selon les premières infos du magazine, les techniques secrètes coordonnées façon Naruto Ninja Storm 4, seront de la partie. De plus amples informations sont attendues d’ici la fin du mois. Ce second épisode sera en effet jouable lors du Jump Fest 2025 qui se tiendra le 21 décembre prochain au Japon.

