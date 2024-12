Le prochain gros FPS gratuit de la Team Jade arrive sous peu. Delta Force , présenté à la fois comme un concurrent de Battlefield pour ses champs de bataille énormes et son penchant pour les sensations de guerre totale, mais également d’Escape from Tarkov pour son mode Extraction. Un shooter très attendu qui, s’il semble surfer sur des modes très classiques, compte bien apporter une nouveauté très intéressante.

Et cet ajout, il concerne la dimension payante du titre. Delta Force est bien un free to play, mais s’il est gratuit, il a bien besoin de vivre aussi. En celà le jeu proposera quelques suppléments gratuits et totalement optionnels, des cosmétiques. Comme dans la plupart des jeux maintenant, Delta Force embarquera un système de battle pass qui sera mis à jour chaque nouvelle saison. En revanche, il y aura ici une particularité de taille.

Delta Force va bousculer une formule éculée depuis longtemps

Dans Delta Force, le battle pass sera divisé en trois sections. Une partie gratuite qui permettra à tout le monde de profiter de quelques bonus en jouant, et deux sections premium qui offriront encore plus de récompenses. Chaque section sera attachée à un mode de jeu. Il y aura donc une partie pour le mode Opération (extraction) et une autre pour le mode multijoueur classique. Mais ce qui devrait plaire aux joueurs, c’est qu’il sera possible d’acheter chaque section à moindre coup. Si par exemple vous n’êtes intéressés que par le mode Opération et donc, par les récompenses de son battle pass, vous pourrez mettre la main dessus pour 6,90$, idem pour le mode Warfare. Dans le cas où l’intégralité des battle pass vous ferait de l'œil, vous pouvez aussi acheter un pack Deluxe à 9,90€, soit le prix moyen des battle pass chez la concurrence.

En d’autres termes, Delta Force propose plusieurs solutions à moindre coût pour satisfaire tout le monde. Reste maintenant à savoir ce qu’il y aura dans le détail, puisque pour l’heure, nous n’en savons rien. On sait simplement qu’il y aura plusieurs skins d’armes et véhicules par exemple. Pour le reste, il faudra attendre la sortie définitive. D'ici là, une grande beta ouverte est prévue d’ici le 5 décembre sur PC. Le jeu arrivera également plus tard sur PS5 et Xbox Series.