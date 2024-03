Level Infinite et TiMi Studio Group ont dévoilé un trailer de gameplay de leur dernier projet, Delta Force: Hawk Ops. Cependant, ce nouveau jeu semble s'éloigner considérablement des racines de la célèbre série Delta Force. Notamment, une bonne partie se déroule dans un futur proche et non plus dans les années 90. Que peut-on en apprendre ?

Delta Force dévoile du gameplay

Prévu comme un FPS multijoueur gratuit (avec une campagne), Delta Force: Hawk Ops ambitionne de moderniser l'esprit pionnier des premiers jeux de tir tout en intégrant les dernières avancées technologiques. Toutefois, ce premier aperçu n'a pas manqué de susciter des réactions mitigées, notamment parmi les fans de longue date de la franchise. En effet, même si la campagne solo s'attarde normalement sur la bataille de Mogadiscio, que l'on peut voir dans le film Black Hawk Dawn, le reste se déroule dans un futur proche, avec les gadgets que cela implique, et beaucoup trouvent ça dommage.

Cependant, selon le gameplay présenté, Delta Force: Hawk Ops adopte une approche légèrement plus tactique que des titres concurrents comme Call of Duty, ce qui pourrait séduire un nouveau public. Néanmoins, de nombreux éléments, tels que les animations de saut ou de rechargement, semblent très familiers et peu innovants, rappelant fortement les mécanismes déjà vus dans d'autres FPS populaires.

Cette ressemblance avec des jeux existants soulève des questions sur l'identité unique de Hawk Ops et sur les raisons pour lesquelles il porte le nom de Delta Force. Certains joueurs pourraient se demander si l'appellation vise simplement à capitaliser sur la notoriété de la franchise ou si elle indique une véritable volonté de retour aux sources, malgré les changements observés. Le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et EGS).