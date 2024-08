Le prochain Battlefield portera sur lui les lourdes attentes d’une communauté déçue. Malgré un travail acharné, DICE n’est pas parvenu à reconquérir ses joueurs qui pourraient bien aller voir ailleurs. En faisant renaître la licence Delta Force, Team Jade et TiMi Studio souhaitent surfer sur ce qui a fait la gloire de Battlefield avec un feeling se rapprochant davantage des épisodes les plus appréciés. Au-delà de sa gratuité, Hawk Ops ne manque pas d’atouts pour se placer comme un concurrent sérieux sur le marché. Actuellement en alpha sur PC, ce nouveau rival de Battlefield a reçu des retours plus que positifs des amateurs du genre. Poursuivant sa campagne de séduction, le studio chinois a fait un crochet à la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2024 pour faire de nouvelles annonces.

Une fenêtre de sortie pour le retour de Delta Force

Alors que la licence Battlefield est en perte de vitesse, celle de Delta Force entend bien renaître de ses cendres. Un comeback qui se fera visiblement par la grande porte. La Team Jade, à qui l’on doit Call of Duty Mobile, concrétise ses dernières années d’expériences dans un jeu entièrement gratuit, non pay-to-win, et qui convainc déjà à l’heure de sa seconde alpha réservée aux joueuses et joueurs PC. Le FPS multi qui s’inspire ouvertement de Battlefield a montré de quel bois il se chauffait et il continue de montrer ce qu’il a dans le ventre à l’occasion de la Gamescom 2024 avec de nouvelles séquences de gameplay bien nerveuses. L'occasion également pour le studio d'annoncer une petite surprise. Le sera jouable gratuitement sans avoir recours à une clé d'invitation à l'occasion du Steam Next Fest qui se tiendra en octobre. Delta Force Hawk Ops se lancera ensuite en accès anticipé dans la foulée. Pas de date précise, mais une fenêtre fixée au dernier trimestre de 2024.