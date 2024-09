In fine attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android et iOS, Delta Force Hawk Ops progresse à son rythme. Pour le moment, seul le PC a pu en profiter via notamment une alpha en août dernier. Timi Studio partage cependant enfin une fenêtre de sortie pour les versions consoles de ce FPS multi gratuit cherchant à marcher sur les plates-bandes de Battlefield.

Enfin un ETA pour Delta Force Hawk Ops sur consoles

En attendant des nouvelles de Battlefield 7, les amateurs de conflits militaires à grande échelle ont pu ronger leur frein sur PC avec plusieurs phases d'alpha tests. Avec une partie solo inspirée du célèbre film La Chute du Faucon Noir et un multi proposant des batailles à 32 contre 32, le titre a su capter son public, qui estime qu'il s'agit d'un meilleur Battlefield 2042 que le très décevant jeu original édité par Electronic Arts.

Timi Studio semble vouloir mettre toutes les chances de son côté en ce sens, en prenant son temps pour sortir Delta Force Hawk Ops progressivement sur toutes les plateformes qu'il a dans le viseur. Les hostilités devraient commencer avec une version PC attendue en early access courant fin 2024. Viendront ensuite les versions consoles, qui arriveraient durant le premier trimestre 2025, avec en prime le support des manettes sur PC. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le studio dans une sessions Q&A relative à la dernière phase d'alpha test en date.

En plus d'une fenêtre de sortie sur consoles, l'équipe derrière Delta Force Hawk Ops s'est fendu d'autres annonces. Une fonctionnalité kill cam serait ainsi en développement, ainsi que des variantes pour différents modes de jeu et maps, comme une version nuit dans le mode extraction Hazard Ops, requérant donc l'utilisation de lunettes de vision nocturne pour y voir plus clair. Doucement mais sûrement, le titre entend donc mériter son titre de rival gratuit de Battlefield. Rendez-vous bientôt sur PC pour avoir un début de réponse quant à de telles ambitions.

Source : Delta Force Game sur YouTube