C’est certainement l’un des gros jeux à venir qu’il faudra surveiller de très près, Delta Force Hawk Ops nous a fait plutôt bonne impression lors de notre prise en main au Summer Game Fest 2024. Il faut dire que ce FPS s’annonce particulièrement ambitieux et compte bien marquer les esprits pour le grand retour de la licence. Une campagne solo inspirée d’un des meilleurs films de guerre de ces dernières années, multijoueur XXL, plusieurs modes de jeu… la totale.

Le prochain Delta Force bientôt jouable pour une parties des joueurs

Un FPS ultra complet qui sera par ailleurs entièrement gratuit. Delta Force Hawk Ops est en effet prévu pour être free-to-play sur consoles et PC. Pour l’heure, on n’a toujours pas de date de sortie à se mettre sous la dent, mais ça arrive.

Pour les plus impatients, sachez que le jeu sera jouable avant l’heure. Comme beaucoup de jeux du genre, Delta Force Hawk Ops se laissera approcher le temps d’une phase de bêta, et ce dès le 18 juillet prochain.

Seule ombre au tableau, cette bêta ne s'adresse qu’aux joueurs PC dans un premier temps. Que vous soyez sur Steam ou l’Epic Game Store n’a en revanche aucune importance visiblement. Pour les joueurs consoles, il faudra attendre. Pour le moment, rien n’a été dit sur une possible bêta sur PS5 et Xbox Series.

Pour avoir une chance de participer à cette session de test de Delta Force Hawk Ops, rien de plus simple. Il suffit de s’inscrire sur le site officiel du jeu en se créant un compte au préalable. Pour la suite, les informations seront données au compte-gouttes à l’approche de la bêta.

Mais il ne reste plus beaucoup de temps à attendre en tout cas. Du moins, pour les joueurs PC.