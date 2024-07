Team Jade et TiMi Studio se sont fendus d'une nouvelle annonce en ce sens pour le très surveillé Delta Force Hawk Ops, prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android et iOS. Seule la version PC est toutefois encore concernée ici, et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Voici tout ce qu'il faut savoir à propos de cette opportunité d'essayer ce futur FPS multi gratuit.

Delta Force Hawk Ops recrute à nouveau des volontaires

Pour rappel, Delta Force Hawk Ops a déjà fait l'objet d'une Alpha Test le 18 juillet dernier sur PC. Le rival d'un Battlefield en sérieuse perte de vitesse retente l'expérience, cette fois annoncée pour le 6 août, également uniquement sur PC. Cela permettra autant aux joueurs de voir de quel bois ce nouveau FPS multi gratuit se chauffe, mais apportera également de précieuses données aux équipes derrière le jeu.

Au programme de cette nouvelle phase d'Alpha Test pour Delta Force Hawk Ops : les modes de jeu Havoc Warfare et Hazard Operations. Le premier est un mode exclusivement JcJ à grande échelle sur trois maps massives, pour une expérience rappelant forcément Battlefield aux habitués du genre. Le second impliquera plusieurs escouades devant progresser dans des maps également occupées par des adversaires contrôlés par l'IA, prenant davantage la forme d'un extraction shooter à la Escape From Tarkov.

Comment s'inscrire à cette nouvelle phase d'Alpha Test

Qui dit Alpha Test dit toutefois des places limitées. Celles et ceux désireux d'essayer Delta Force Hawk Ops en avance sur PC disposent de différents moyens de s'y inscrire. À noter toutefois qu'il y a seulement beaucoup d'appelés au service pour peu d'élus. Voici les différentes manières d'essayer de décrocher son sésame pour le 6 août à venir :

S'inscrire sur le site officiel playdeltaforce.com

Demander l'accès via la page Steam Playtest du jeu

Suivre Delta Force Game sur X.com

Le FPS gratuit semble en tout cas avoir suscité beaucoup d'intérêt auprès des amateurs du genre, ayant déjà été wishlisté par plus de 600 000 utilisateurs sur Steam. Rendez-vous donc, avec un peu de chance, le 6 août pour voir si le jeu de Timi Studios et Team Jade est véritablement à la hauteur de telles attentes.

Source : Delta Force Game sur X.com