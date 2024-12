EA ne veut pas revivre l'immense flop de BF 2042 et aurait investi massivement pour Battlefield 6. En plus d'un retour à des batailles classiques jusqu'à 64 joueurs - 32 contre 32 -, l'éditeur a affecté quatre studios à son développement. Des tests à grande échelle seront aussi menés pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Et tant mieux car la licence a besoin d'être remis sur les rails. Encore plus avec l'arrivée de son rival Delta Force Hawk Ops qui est enfin jouable.

Delta Force Hawk Ops de nouveau jouable gratuitement

La bêta ouverte du concurrent de Battlefield, Delta Force Hawk Ops, est désormais disponible. À l'image de son modèle, il s'agit d'un FPS qui se base évidemment sur la célèbre saga des années 90, mais qui s'inspire également de la franchise de DICE avec ses batailles à grande échelle avec des véhicules. Le mode Guerre est même un calque de Conquête dans BF, tandis qu'il se différencie avec un mode Raid « Opération » PvE. Cette version non définitive comprend 5 cartes de Guerres en Attaque/défense et Roi de la Colline, et quatre maps Opérations en difficulté facile, normale et difficile.

Au programme, vous aurez le choix entre 7 opérateurs dans tous les modes de Delta Force Hawk Ops, à plus de 50 armes, à 16 gadgets de classe uniques parmi les 4 classes, ou encore à un certain nombre de véhicules terrestres, aériens et maritimes. Cette bêta ouverte de Delta Force Hawk Ops comprend plus de contenus, mais malheureusement, l'accès est toujours restreint aux joueuses et joueurs PC. Pour aller sur le champ de bataille, ça se passe sur la page Steam Delta Force Hawk Ops. Durant cette période de test, vous pourrez remporter des récompenses exclusives. Le jeu complet, avec sa campagne solo La Chute du Faucon Noir (Black Down Hawk), sera disponible au premier trimestre 2025.

Source : boutique Steam.