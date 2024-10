On le pensait un peu sorti de nulle part, et pourtant le prochain Delta Force promet de faire beaucoup de bruit à sa sortie. Son annonce a surpris un peu tout le monde, notamment parce que la proposition est tout ce qu’il y a de plus sérieuse, mais aussi, et surtout, parce que le jeu se donne visiblement les moyens de frapper très fort. Delta Force se présente comme un FPS principalement multijoueur et surtout totalement gratuit. On aura tout de même le droit à une campagne solo scénarisée, même si ce sont bien les modes multi qui seront au centre de tout.

Un FPS free-to-play très prometteur

Il s’inspire des grands comme Battlefield, principalement, dont l’esthétique rappelle beaucoup l'âge d’or du troisième et quatrième épisode, mais aussi par sa volonté d’apporter le chaos sur le champ de bataille, à pied ou à bord de divers véhicules. En plus de modes de jeu classiques, comme Guerre, qui est l'équivalent du mode Conquête de Battlefield, on pourra aussi compter sur une expérience un peu plus pointilleuse avec Opération Dangereuse, du PvPvE d’extraction. Ici, il faudra récupérer des ressources et réussir à les sortir de la zone de conflit en affrontant une milice armée contrôlée par l’IA et, bien entendu, les autres joueurs.

Nouvelle bêta et nouveaux contenus en pagaille

Fort de déjà quelques périodes d’essai, Delta Force a rencontré un petit succès auprès des joueurs. Son ambiance et son gameplay ont été salués bien que tout n’a pas encore pu être approché. Mais ça devrait être rapidement rectifié puisque Delta Force vient d’annoncer l’arrivée imminente d’une très grosse phase de bêta test. Cerise sur le gâteau, elle sera ouverte au plus grand nombre, avec une mise à jour massive de contenu.

Pas peu fier, le studio nous promet du nouveau contenu en plus des modes Guerre et Opération Dangereuse déjà présents lors des dernières phases de test. Cette fois, il y aura du nouveau, mais tout est encore tenu secret, ou presque. On nous annonce déjà deux modes de jeu inédits et deux nouvelles cartes. Il y aura également trois nouvelles armes qui semblent être des fusils d’assaut et une mitrailleuse légère. Mais aussi un nouvel opérateur et un hélico de combat flambant neuf. Pas de détails donc qui seront certainement révélés prochainement.

Quand sort la beta ouverte de Delta Force ?

La nouvelle bêta de Delta Force est attendue pour le 5 décembre prochain sur PC uniquement via Steam. Pas de version console pour le moment, pas même de support manette d’ailleurs. Le studio a confirmé être en train de développer cette fonctionnalité qui arrivera donc bien plus tard. À noter en revanche que cette bêta sera accessible à tout le monde. Pas besoin de s’inscrire sur le site ou quoi que ce soit d’autre, c’est totalement ouvert. Pour ce qui est de la date de sortie définitive du jeu, il n’y en a toujours pas. Delta Force est prévu pour PC, PS5 et Xbox Series pour le premier trimestre 2025, sans précision. Une version mobile serait aussi visiblement en développement et arriverait dans le même temps.

