Si vous êtes lassés des Battlefield qui s'écartent toujours plus des conflits réalistes et que vous aspirez à retrouver l'ambiance typique des années 90, Delta Force est probablement pour vous. Révélé par surprise à la Gamescom 2023, il s'agit du reboot de la célèbre licence de FPS de 1998. De belles attentes en perspective. À quoi s'attendre ?

Delta force : l'histoire d'une bataille culte

Delta Force combine un peu le multijoueur de Battlefield et le réalisme d'Insurgency Sandstorm. Le hic, c'est que ce reboot sera proposé en free-to-play, de quoi refroidir certains. Le FPS oscille entre deux époques : la campagne permet notamment de revivre les événements de la Bataille de Mogadiscio (1993), tout en intégrant des événements d'un futur proche pour la composante multi.

La Bataille de Mogadiscio est aussi connue sous le nom de Black Hawk Down d'après le titre du livre de Mark Bowden qui retrace l'événement. Il a ensuite été adapté en film par ce bon vieux Ridley Scott. Comme son nom l'indique, elle a eu lieu les 3 et 4 octobre 1993 à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. En effet, au début des années 1990, la Somalie était en proie à une guerre civile. Les Nations Unies ont donc lancé une opération humanitaire en 1992 pour aider à soulager la famine causée par le conflit.

Un combat impitoyable

L'année suivante, les forces américaines sont intervenues dans le cadre de l'opération Restore Hope avec pour objectif d'arrêter le chef de guerre somalien Mohamed Farrah Aidid, considéré par les USA comme l'un des principaux obstacles à la distribution de l'aide. Le 3 octobre 1993, des forces spéciales américaines, dont des éléments du 75e Régiment des Rangers et du Delta Force (d'où le nom du jeu), ont lancé une mission pour capturer des lieutenants clés d'Aidid.

L'opération devait être rapide, mais elle s'est rapidement compliquée lorsque deux hélicoptères Black Hawk ont été abattus par des miliciens somaliens. Les soldats américains se sont retrouvés encerclés et sous le feu intense des milices somaliennes. L'opération, censée durer moins d'une heure, s'est transformée en une bataille de 15 heures. Au total, 18 soldats américains ont été tués et plus de 70 blessés. La campagne narrative du jeu devrait donc nous faire revivre ces événements.

Qu'attendre du jeu ?

IGN a interviewé les développeurs du reboot de Delta Force. Le FPS semble s'inscrire dans la continuité des opus précédents, privilégiant réalisme et immersion. Pour atteindre cet objectif, le studio a sollicité des acteurs, utilisé la photogrammétrie, capturé les mouvements de militaires professionnels et consulté d'anciens membres des forces spéciales. Un gage de qualité ? On l'espère. La partie multijoueur se situerait néanmoins dans le futur. Le studio déclare à ce propos :

Notre but est de préserver l’authenticité de Delta Force, tout en y apportant une touche futuriste, tant artistiquement que narrativement.

Delta Force promet aussi un PVP grandeur nature :

Nos concepteurs ont opté pour un champ de bataille multijoueur immersif, accueillant davantage que les précédents 32 joueurs.

Pour le moment on sait que 3 modes de jeux seront disponibles, à savoir :

Mode campagne - Black Hawk Down : Comme mentionné précédemment, ce mode est inspiré de la bataille de Mogadiscio, immortalisée par le film éponyme.

Mode extraction - Hazard Operations : Il s'agit d'un mode PVP/Coop où les joueurs doivent affronter à la fois d'autres escouades et des mercenaires gérés par l'IA. Ce mode intégrera également de nombreux événements PvE.

Mode PvP - Havoc Warfare : C'est le principal mode multijoueur inspiré de Battlefield. Le nombre maximum de joueurs qui pourront participer simultanément reste à déterminer.

Delta Force est actuellement en phase pré-alpha et il sortira sur PlayStation 5 , Xbox Series, PC et même mobiles.