Le prochain FPS tactique de Team Jade, Delta Force, continue de capter l'attention des joueurs. Acclamé lors de la dernière Steam Next Fest, où il a été l'une des démos les plus jouées, le jeu se prépare pour une bêta ouverte mondiale en décembre. Ce nouvel opus promet des modes variés inspirés de Battlefield et Escape From Tarkov, en plus d’une campagne revisitée de Black Hawk Down. Mais un sujet divise déjà les joueurs : l'inclusion de bots.

Des bots pour une meilleure expérience de jeu dans Delta Force ?

L’ajout de bots a suscité de nombreux échanges au sein de l’équipe de développement. Dans une récente vidéo, Shadow Guo, le directeur du jeu, a expliqué que ces bots sont pensés pour améliorer l'expérience, notamment pour les débutants et ceux jouant lors des heures creuses. "L’idée est de garder les parties dynamiques, même lorsque l’affluence est faible", précise Guo. L’équipe réfléchit encore à l’ampleur de leur intégration, et promet de revenir avec une réponse définitive sur leur utilisation. Forcément, ça divise. La présence de bots peut créer des parties inégales. Certains joueurs pourraient tomber principalement contre des bots, tandis que d'autres affrontent des humains, ce qui peut fausser les résultats des parties et rendre les victoires moins gratifiantes.

Prévue pour le 5 décembre, la bêta ouverte proposera bien plus de contenu que la démo de la Steam Next Fest. Les joueurs pourront explorer de nouveaux modes comme Havoc Warfare et Hazard Operations, ainsi que plusieurs cartes inédites. La première saison ajoutera également un nouvel opérateur, des armes supplémentaires et un véhicule inédit, pour une expérience encore plus intense. Les cartes varieront les environnements, avec des zones urbaines et des terrains de tranchées, garantissant des parties toujours plus stratégiques.

Le contenu de la bêta en question.

Un mode PvE coopératif et des mises à jour pour 2025

Pour ceux qui préfèrent la coopération, Delta Force proposera un mode PvE inspiré des classiques de la série, bien que les détails restent encore secrets. Team Jade a aussi prévu plusieurs mises à jour pour 2025, avec un support manette dès le premier trimestre et des tests d’une version mobile dès la fin de l’année. Les joueurs pourront également bénéficier de kill cams, une fonctionnalité demandée par la communauté, bien qu’elle ne soit pas prioritaire pour le moment.

L'arrivée de Delta Force est très attendue, en particulier par les amateurs de FPS tactiques. La bêta de décembre donnera un aperçu complet de ce qui attend les joueurs au lancement.

Source : Team Jade