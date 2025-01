L’année 2025 s’annonce énorme pour Delta Force. Le studio Team Jade a révélé un programme ambitieux avec pas moins de quatre saisons de contenu. Nouvelles cartes, opérateurs, armes, gadgets et améliorations de gameplay : tout est pensé pour offrir une expérience toujours plus captivante. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quatre saisons, un contenu toujours renouvelé pour Delta Force

En 2025, Delta Force sera divisé en quatre grandes saisons, chacune avec son lot de nouveautés. Chaque saison proposera un nouvel opérateur, des armes inédites, des gadgets innovants, et des cartes pensées pour des modes spécifiques. De plus, les développeurs ont prévu des ajouts comme les extensions de mobilité des joueurs lors des saisons 1 et 4. Ces améliorations promettent d’enrichir le gameplay de manière significative.

Les saisons auront chacune leur identité. La saison 2 mettra l’accent sur le combat nocturne avec des versions de cartes adaptées à une ambiance sombre et stratégique. La saison 3 proposera une carte inspirée d’une évasion de prison, offrant un décor confiné et intense. Enfin, la saison 4 introduira une carte massive avec des tremblements de terre et une échelle impressionnante, idéale pour vivre une expérience épique.

La version mobile repoussée

Bien que le contenu principal avance à grands pas, la version mobile du jeu a été repoussée à l’été 2025. Shadow Guo, directeur du jeu, explique que ce délai permettra d’optimiser l’expérience sur une large gamme d’appareils. Une décision qui vise à garantir des performances fluides pour tous les joueurs.

Pour ceux qui jouent déjà à Delta Force, c’est le moment idéal pour revenir dans le jeu. Team Jade a temporairement levé la limite d’expérience du passe de saison, ce qui vous permet de progresser et de débloquer un maximum de récompenses en attendant le nouveau contenu. Bref, cela va être énorme !

