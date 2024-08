Delta Force: Hawk Ops est un jeu de tir tactique très attendu qui ambitionne de rivaliser avec des franchises établies telles que Battlefield. Outre la partie solo, inspirée du film Black Hawk Down, le jeu proposera également un volet multijoueur complet, permettant de se battre à pied ou avec des véhicules. Et justement, vous allez pouvoir tester tout cela sans débourser un seul centime.

Delta Force est enfin jouable !

Avec l'ouverture de sa bêta PC le 6 août 2024 (2 heure du matin, heure française), la communauté des gamers est en effervescence. Battlefield, connu pour ses vastes champs de bataille, ses véhicules puissants et ses combats multijoueurs intenses, a longtemps dominé le genre des jeux du FPS à grande échelle. Cependant, Delta Force: Hawk Ops cherche à se faire une place en proposant des éléments novateurs qui pourraient séduire les fans de Battlefield à la recherche d'une expérience différente. Avec une approche centrée sur le réalisme tactique, l'accent sur la stratégie d'équipe, et une personnalisation approfondie des armes, Hawk Ops espère se distinguer de la concurrence.

Quel contenu pour la bêta ?

La bêta PC offre un large éventail de contenus, permettant aux joueurs d'explorer différents aspects de Delta Force: Hawk Ops. Hazard Operations et Havoc Warfare sont les deux modes de jeu multijoueur principaux que les joueurs peuvent expérimenter lors de la bêta.

Hazard Operation est un mode de un jeu d'extraction dans le pur style Delta Force. Les joueurs sont déployés dans une escouade de trois personnes et doivent localiser et extraire des ressources précieuses. Les joueurs font face à des ennemis contrôlés par l'IA ainsi qu'à des escouades rivales de joueurs. La survie et la réussite de l'extraction sont essentielles, sinon les joueurs risquent de perdre tous les objets acquis pendant la partie.La bêta propose initialement deux cartes pour Hazard Operations, avec une troisième carte prévue plus tard dans le test.

Le second mode est Havoc Warfare. Il mode propose des combats à grande échelle avec de grandes cartes incluant des véhicules terrestres, maritimes et aériens. Les joueurs se battent pour le contrôle de points stratégiques sur la carte dans des affrontements 32 contre 32 avec des escouades de quatre personnes. La bêta inclut deux cartes pour Havoc Warfare, avec davantage de cartes prévues pour la version complète du jeu.

En outre la bêta PC offre également un aperçu du système Gunsmith et des opérateurs uniques jouables. Plus de 40 armes sont disponibles pour les tests durant la bêta. Et le système Gunsmith permet une personnalisation poussée des armes, allant des crosses et viseurs à des ajustements précis de la maniabilité.

Comment accéder à la bêta PC

Site officiel : Les joueurs peuvent visiter le site officiel de Delta Force: Hawk Ops et remplir les infos destiné aux joueurs sur la page d'accueil.

Source : Delta Froce