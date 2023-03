Vous connaissez par coeur Resident Evil 4 et cherchez un autre bon jeu d'horreur ? On vous a déniché un titre très prometteur.

Les jeux d'horreur ont la cote. Le constat n'est pas nouveau, mais il se fait de plus en plus flagrant. Ces derniers mois ont notamment marqué le retour en force du genre du survival-horror. En novembre 2022 sortait The Callisto Protocol, un jeu horrifique en vue TPS développé par d'anciens de Visceral Games. D'ailleurs, Dead Space a quant à lui eu le droit à un remake fin janvier. Ce vendredi 24 mars, c'est le mythique Resident Evil 4 qui est de retour sous un jour nouveau. Si vous n'avez pas lui notre test, SPOILER : c'est une immense réussite. Courant 2023, si tout se passe bien, c'est le survival-horror psychologique Silent Hill 2 qui aura également le droit à son remake.

Un jeu d'horreur rafraîchissant pour bientôt

Le genre du survival-horror a fait ses preuves. Mais certains joueurs peuvent lui reprocher d'avoir été vu et revu ad nauseam. D'autant que la majorité des titres évoqués plus haut sont des remakes. Très bons, certes, mais on repassera pour l'originalité. Si vous aimez l'horreur mais que vous avez envie de découvrir une expérience un peu différente, laissez-nous vous présenter Decarnation. Sur Steam, il se présente comme "un jeu où l'horreur et l'aventure sont scandées sur un rythme haletant", avec "un univers de fantasmagorie qui envahit le réel". Il vous invite à "explorer des méandres terrifiants et sublimes", à résoudre "des énigmes cryptiques", et à "affronter des monstres tout droit sortis des sombres recoins de votre âme". Un sacré programme, pour un jeu d'horreur psychologique qui se date pour mai 2023 dans son nouveau trailer. Celui-ci nous permet au passage d'apprendre qu'en plus de sa sortie initialement prévue sur PC via Steam, Decarnation paraîtra également sur Nintendo Switch.

La nouvelle bande-annonce de Decarnation

Cocorico ! Decarnation est une production française

Dans Decarnation, le joueur incarnera Gloria, une chanteuse de cabaret torturée. Sa carrière, ses relations et même sa confiance en elle lui échappent. C'est donc un combat psychologique qu'elle va devoir entreprendre. Niveau gameplay, cela se traduira par un passage dans un monde à la fois glauque et fantasmagorique. Explorations, puzzles, action, mini-jeux et infiltration formeront un cocktail détonnant, dans ce jeu d'horreur made in France. C'est en effet le studio parisien Atelier QTB qui est derrière ce projet, épaulé par l'éditeur Shiro Unlimited. Ce studio a été fondé en 2017 par l'expérimenté Quentin De Beukelaer. Cet ancien d'Ubisoft a notamment travaillé sur les franchises Assassin's Creed, ou encore Ghost Recon. Les joueurs les plus chauvin ont donc une raison de plus de garder à l'œil ce titre horrifique en pixel art ! Decarnation sortira en mai 2023 sur Nintendo Switch et PC. Uniquement disponible en version numérique, il sera proposé au prix de 14,99€.