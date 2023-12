Hideo Kojima a quitté Konami sans la saga MGS, qui a connu sa conclusion avec Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, mais a rebondi très peu de temps après. Le créateur japonais a refondé Kojima Productions et a pu enfin travailler sur une toute nouvelle licence, Death Stranding. Une expérience radicale et rafraichissante qui devient petit à petit une franchise. DS2 est en développement en exclusivité sur PS5, mais une adaptation au cinéma est également dans les cartons depuis plusieurs mois maintenant.

Une super nouvelle pour le film Death Stranding

Après le succès de Death Stranding sur PS4, PC et PS5 avec la version Director's Cut, Hideo Kojima a annoncé DS2 en 2022 aux côtés d'un film live-action. Un projet avec Hammerstone Studios qui a pour habitude de produire et financer des longs-métrages plus indépendants qui ne trouveraient pas grâce aux yeux des plus grandes boîtes d'Hollywood. Et pourtant, Kojima-san a bien été courtisé par ces gros poissons, mais a préféré choisir une structure qui soit en phase avec sa vision de l'adaptation.

Le film Death Stranding aura une approche plus indé, plus art et essai, en opposition aux blockbusters d'action et leur myriades d'explosions. « Il y avait beaucoup de pitchs pour faire un film à grande échelle avec des acteurs célèbres et des explosions flashy, mais à quoi serviraient les explosions dans Death Stranding ? » avait déclaré le développeur. Un choix compréhensible au regard de l'expérience offerte par le jeu.

Aujourd'hui, cette vision plus intimiste se confirme encore avec la révélation d'un partenariat entre Kojima Productions et A24. La société indépendante à qui l'on doit Midsommar, La Main (Talk to Me), Euphoria saison 2, The Curse avec Emma Stone, The Whale, Men ou l'énorme carton Everything Everywhere All At Once. Un peu plus tôt dans la journée, l'info a leaké par l'intermédiaire d'un goodies, un t-shirt 24 X DS, mais c'est désormais sûr. « C'est officiel : nous nous sommes associés à Kojima Productions pour l'adaptation en film live-action du jeu vidéo acclamé par la critique, Death Stranding » (via X). On ne sait pas si le casting original sera de retour, mais le créateur souhaite prendre une direction totalement différente afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que 99% des adaptations.