Death Stranding Director's Cut repart à l'assaut du PC et s'offre une ultime bande-annonce. On retrouvera tous les contenus de la version PS5, ainsi quelques options supplémentaires.

Après la version PS5, Death Stranding Director's Cut va ressortir sur PC avec des améliorations propres à la plateforme. Mais avant de (re)vivre l'épopée de Sam Porter Bridges pour reconnecter une Amérique déchue, place au trailer de lancement. Si vous ne l'avez jamais fait, gare aux spoilers (même s'il y a eu bien pire)...

Des paysages de toute beauté version XXL

Pour cette nouvelle sortie sur Steam et l'Epic Games Store, le 30 mars prochain, Death Stranding Director's Cut ne va pas énormément différer de son homologue PS5. Comme d'habitude, vous aurez tout de même la possibilité d'aller au-delà des 60fps, et surtout, d'apprécier les panoramas à travers un écran ultra-large.

Hormis cela, vous recevrez des petits goodies numériques (sur les deux boutiques)

Des extraits du livre numérique «The Art of DEATH STRANDING» de Titan Books

Écussons de sacs à dos

Tenue équipe de livraison spéciale Bridges (Or)

Motif pour capsule de BB (Chiral doré)

Gants renforcés (Or)

Tenue équipe de livraison spéciale Bridges (Argent)

Motif pour capsule de BB (Argenté)

Gants renforcés (Argent)

Death Stranding Director's Cut : l'édition définitive

Si le propos et la force du jeu demeurent, Death Stranding Director's Cut a cédé à la tentation de rendre le titre plus "fun" ou plutôt plus facile. En témoigne les ajouts qui peuvent simplifier vos démarches (squelette de support, canon pour lancer des marchandises...), alors même que l'intérêt est justement de réussir à identifier son chemin pour remplir les différentes missions. Vaut mieux s'en passer.

Cette édition complète comprend également de nouvelles mécaniques de combat (fusil électrique, dropkick), des livraisons, d'autres éléments comme des tourelles, ou encore des activités (stand de tir, circuit). Il y a aussi un système pour revivre des affrontements, tous les précédents DLC (Cyberpunk 2077, Half-Life), et des missions scénarisées inédites. Celles-ci permettent de découvrir un lieu totalement inédit, l'Usine en ruine, non loin du Centre de distribution à l'ouest.

Death Stranding Director's Cut sera disponible le 30 mars 2022 sur PC (Steam, Epic Games Store). Il est également sur PS5 depuis le 24 septembre 2021.