Death Stranding 2 est très attendu par les fans de Kojima et l'homme prévient qu'il ne faut pas s'attendre à une simple suite.

Death Stranding 2 est en route et tous les amateurs du taciturne Hideo Kojima sont évidemment très excités à l'idée de mettre les mains dessus. Pour autant le papa de Metal Gear précise qu'il ne faut pas s'attendre à une simple suite et qu'il risque bien d'y avoir de grosses différences avec le premier épisode.

Death Stranding 2, plus qu'une simple suite

C'est via le site d'actualité mp1st que nous avons pu apprendre la nouvelle, le tout via une retranscription d'un podcast du nom de Brain Structure.

C'est la deuxième fois que je travaille avec Norman et la technologie s'est vraiment améliorée au cours des trois dernières années. Des choses qui étaient impossibles auparavant sont désormais possibles. Nous nous sommes donc vraiment lancés des défis. Ce n'est pas seulement une suite régulière dans ce sens.

Kojima a poursuivi sur sa lancée en disant que bien qu'il ne puisse pas dire grand-chose sur le jeu à ce stade, Death Stranding 2 tentera de trouver un équilibre entre la nostalgie et la nouveauté dans le but de plaire aux nouveaux joueurs et aux anciens joueurs (quelque chose d'assez évident mais qui a le mérite d'être dit).

Je ne peux pas encore dire grand-chose. Je crois que beaucoup de gens ont aimé Sam, et j'espère que ces gens reviendront sur DS2. Et pour plaire aux personnes qui n'ont pas joué au premier, j'ai rendu le jeu nostalgique, mais aussi nouveau. Je ne peux pas en dire plus pour le moment.

Ce que l'on sait par contre via les précédentes déclarations et les nouvelles, c'est que le jeu devrait franchir un nouveau gap en terme de technologie avec du photoréalisme à foison. Car si il y a bien une chose que l'on ne peut pas reprocher au dernier jeu de Kojima c'est bien sa technique particulièrement bluffante.