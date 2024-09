Death Stranding 2 était malheureusement absent du State of Play du 24 septembre 2024, mais c'était pour la bonne cause. Hideo Kojima a plutôt privilégié le Tokyo Game Show 2024 pour un panel assez long avec le casting japonais et le réalisateur Nicolas Winding Refn (Drive, Bronson...). Si vous attendez une date de sortie sur PS5, prenez votre mal en patience car ce n'était apparemment pas encore le bon moment pour la divulguer, alors que c'était visiblement le plan initial. Attention Spoilers !!!

Trois trailers Death Stranding 2 pour le prix d'un

Death Stranding 2 sortira bien en 2025 sur PS5 et bien entendu PS5 Pro, mais si la date n'a pas été révélé au Tokyo Game Show 2024, c'est a priori en raison « de circonstances imprévues ». Un souci de timing avec Sony Interactive Entertainment ? Une volonté peut-être d'attendre que Rockstar et Take-Two fasse le premier pas avec GTA 6 ? Aucune explication n'a été fournie, mais on peut tabler sur fin 2025. En mai dernier, Hideo Kojima a indiqué que le jeu allait être dans une phase « d'ajustement » pendant un an.

En attendant la date de sortie de Death Stranding 2, le jeu sort de son silence et a montré trois trailers. Le premier est dédié à Fragile (Léa Seydoux) et à Tarman, un docteur résident et géophysicien incarné par George Miller (Furiosa : Une saga Mad Max), qui campera le rôle du capitaine du Magellan tandis que Fragile commande les opérations. Le Magellan est le vaisseau avec lequel l'équipage de Drawbridge se déplace notamment sous l'eau, dans l'Abysse, le purgatoire qui se situe entre le monde des vivants et celui des morts. D'où l'apparence bleue des personnages. On peut également voir Sam Porter Bridges affolé lorsqu'il entend le prénom de Lou, le bébé de Death Stranding.

La poupée animée en stop-motion, basée sur le visage du réalisateur Fatih Akın, a un petit nom : Dollman. Un homme autrefois médium qui pouvait communiquer avec les morts et qui se retrouve bloquée dans le corps d'une marionnette. Les bandes annonces Death Stranding 2 du TGS 2024 permettent aussi d'en apprendre plus sur les deux autres personnages. Elle Fanning (Teen Spirit) sera Tomorrow, une jeune femme qui vivait dans le royaume des morts, alors que Shioli Kutsuna (Deadpool 2) sera Rainy. Cette dernière, contrairement à Tomorrow, peut enfanter d'où son ventre bien rond.

De la folie partout, y compris avec le mode photo

Des théories émergent déjà avec certains membres de Reddit qui pensent que Tomorrow dans sa version adulte pourrait être le « Ha » (corps) de Lou, tandis que le « Ka » (l'âme) serait la version bébé de ce personnage qui a accompagné Sam. Enfin, c'est désormais confirmé, Heartman (Nicolas Winding Refn) sera bien de retour. Cette fois, il aura un exosquelette lui permettant de ne pas tomber lorsque son cœur s'arrête et qu'il explore le monde la Grève. Voilà pour ce qui est des personnages.

Lors du panel de Death Stranding 2, Hideo Kojima a néanmoins dévoilé une autre séquence, visible ci-dessous, complètement inattendue avec Dollman. On le voit se déhancher avec le chanteur japonais Daichi Miura, une scène qui sera bien dans le jeu final.

Death Stranding 2 a également fait sensation avec un mode Photo spécial, et personne ne s'attendait à ça. Dans l'extrait publié, on voit Fragile, Tomorrow et Rainy qui réagissent en temps réel à la caméra avec des mouvements dynamiques, des animations et une modélisation ultra réaliste, même si certains sont perturbés par un côté uncanny valley. Un photo shooting en musique qui pourrait même avoir un impact sur l'histoire du jeu selon Kojima-san.

Mais Kojima Productions compte bien aussi s'en servir pour faire « discrètement » (non) la promotion des goodies de la boutique officielle comme les peluches cryptobiotes ou une veste hors de prix. En complément de ce mode qui intrigue, on devrait retrouver un mode Photo plus traditionnel, qui ne se focalise pas uniquement sur les trois jeunes femmes.

Source : Kojima Productions via Gamersprey.