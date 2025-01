Parmi les exclusivités PS5 les plus attendues, une se fait particulièrement discrète alors qu'elle serait prévue pour… cette année ! On parle évidemment de Death Stranding 2. Le sequel des aventures de Sam Porter Bridges a bien fait une présentation à l'occasion du TGS, l'automne dernier. Cependant, il a fait l'impasse sur les prestigieux Game Awards. La question de la bonne conduite de son développement se pose donc, surtout après les dernières déclarations d'Hideo Kojima. Cela dit, le créateur a d'autres nouvelles en réserve.

Le casting en plateau pour Death Stranding 2

En ce début 2025, Hideo Kojima inquiétait en évoquant le début d'une période de crunch pour Death Stranding 2. Le rythme intensif pendant cette phase de la production peut avoir des effets délétères sur les équipes. Cependant, la sonnette d'alarme ne semble pas avoir été tirée par les équipes. Le développement du jeu suit son cours naturellement.

De fait, le créateur du jeu a partagé de nouvelles informations sur les réseaux sociaux, plutôt positives cette fois. Il y évoque la fin de collaboration avec l'actrice Shioli Kutsuna (The Outsider, Deadpool 2 et 3), qui a bouclé tout ce qu'elle avait à faire pour un rôle inédit, Rainy. Kojima évoque les défis liés à la pandémie et la remercie pour son investissement, depuis la numérisation 3D à la performance capture.

Plus encore, Shioli Kutsuna vient de terminer la postsynchronisation (ADR en anglais). Cette phase de post-production consiste à redoubler les dialogues enregistrés pendant le tournage. C'est une manière d'avoir un rendu propre. En outre, cela indique bel et bien que Death Stranding 2 tend à se finaliser de jour en jour.

Cependant, tout n'est pas encore terminé, notamment en cabine. Si Kutsuna a terminé ses enregistrements, Hideo Kojima montre que d'autres voix ont encore du travail en coulisses. La phase de post-production se poursuit donc pour les équipes. Néanmoins, tout cela continue bel et bien de pointer vers une sortie de Death Stranding 2 en 2025.