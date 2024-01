Alors qu'on pouvait légitimement penser avoir des nouvelles de Death Stranding 2 au cours des Game Awards 2023, le papa de Metal Gear Solid avait d'autres plans. Il s'est bien rendu à Los Angeles en décembre dernier, mais c'était pour parler très succinctement de son autre jeu avec Xbox. Un titre imaginé pour la technologie du cloud gaming et qui devrait repousser les limites de la peur, après le Silent Hills avorté. Une belle annonce - dans le fond, moins sur la forme - mais où en est DS2 ? Ca avance bien, très bien même, d'après des détails fournis par Kojima-san.

Une sortie en 2024 pour Death Stranding 2 sur PS5 ?

Hideo Kojima s'est fendu d'un petit message pour souhaiter la bonne année à ses followers sur X. « Bonne année ! 2024 est l'année du dragon, donc j'ai demandé à Yoji de dessiner un Ryu (dragon) Dens (Ludens) pour nous ». Un tweet somme toute classique, avec un magnifique artwork du directeur créatif Yoji Shinkawa, mais qui donne peut-être des indices potentiels sur Death Stranding 2.

« Cette année encore, nous allons développer deux projets en simultané, Death Stranding 2 et OD. Il nous reste encore des sessions d'ADR (ndlr : Automated dialogue replacement) pour DS2, et nous allons commencer à enregistrer les voix japonaises ». Si l'ADR est un concept flou, malgré une fois les initiales expliquées, sachez qu'il s'agit de moments où les acteurs réenregistrent si besoin des séquences dans une pièce dédiée à cela. Les nouveaux dialogues ayant pour objectif de remplacer les originaux. Mais le plus intéressant se trouve dans la deuxième partie du message avec l'allusion aux voix japonaises.

Pour Death Stranding, Hideo Kojima avait commencé à superviser les séances d'enregistrement fin décembre 2018, et le jeu était sorti le 8 novembre 2019. Soit moins d'un an plus tard. Hors, là, le timing étant très similaire à quelques jours près, tout n'est donc peut-être pas perdu pour une sortie en 2024 de Death Stranding 2. Un lancement au premier trimestre 2025 dans le pire des cas ? C'est aussi une hypothèse. À deux reprises, on a entendu deux sons de cloche différents via des personnes associés au jeu. L'une d'elle mentionnait une fenêtre en 2024 sur son profil de travail, et l'autre en 2025.

Death Stranding 2 et OD, c'est déjà très bien... mais ce n'est pas tout. Comme mentionné dans son message, Hideo Kojima travaillera sur le film Death Stranding et évoque d'autres projets qu'il doit écrire. En toute logique, le créateur devrait également relancer son format « HideoTube » où il avait reçu des invités comme Mads Mikkelsen, et un podcast audio. Non sponsorisé par Geoff Keighley cette fois ?