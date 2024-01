S'il y a bien un jeu qui attise la curiosité de beaucoup de joueurs, c'est Death Stranding 2. Forcément, avec Hideo Kojima aux commandes, on se demande ce qui nous attend. Le premier opus a clairement pris de court une bonne partie de la communauté, et il nous tarde de voir la suite. Malheureusement, ça fait longtemps qu'elle n'a pointé le bout de son nez. Mais des leaks viennent tout juste de nous donner plusieurs informations majeures à propos du jeu.

Death Stranding 2 préparerait une grosse annonce

Déjà, il faut savoir que c'est billbil-kun qui est derrière ces nouvelles publiées sur Dealabs. Notre homme n'en est pas à sa première fuite, et il avait notamment révélé l'existence de Ghostrunner 2. Et donc, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Death Stranding 2 ? Avant toute chose, ne vous attendez pas à une date de sortie. Une fenêtre est fixée pour 2024-2025, mais on n'a pas plus de précision à offrir. Comme vous pouvez le constater, c'est une fourchette plutôt large, et on saura sûrement plus lors de la prochaine présentation. Celle-ci devrait d'ailleurs bientôt arriver.

Selon billbil-kun, une deuxième annonce est à prévoir... dans les 15 jours qui viennent. Le mot que vous cherchez, c'est : « enfin ! ». La dernière date de décembre 2022, et l'impatience commence à se faire ressentir. Néanmoins, ça paraît un peu surprenant. 15 jours, c'est peu, et il n'y a pas d'événement prévu par Kojima Productions ou Sony. En tout cas, pas encore. En effet, début janvier, l'insider Jeff Grubb a déclaré que PlayStation allait mettre en place un State of Play dans « les semaines à venir ». Death Stranding 2 répondrait donc présent, avec une bande-annonce inédite à la clé.

Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous, le premier trailer du jeu stipulait bien que son nom était provisoire (ou Working Title en anglais). L'insider nous le donne en mille : ça s'appellera Death Stranding 2 – On The Beach. Certaines personnes ont tourné le titre en dérision, mais c'est loin d'être dénué de logique. Si vous avez pris part à l'aventure en 2019, vous savez à quel point la plage a une importance capitale dans le scénario. Elle en aura sans doute un dans cette suite, même si on va éviter de trop s'avancer. Pour l'heure, il vaut mieux prendre tout ça avec des pincettes.