Death Stranding 2, le futur hit d’Hideo Kojima, s’est laissé approcher lors des derniers Game Awards avec un trailer alléchant et intrigant. La hype est réelle et de très nombreux fans n’attendent plus qu’une chose, une date de sortie. Ça tombe bien puisqu’un artiste travaillant actuellement sur le jeu a fait une boulette.

Une fenêtre de sortie pour Death Stranding 2

Le Character Designer Frank Alberti a en effet mis à jour son profil ArtStation en affichant les projets sur lesquels il travaille actuellement. Et ce dernier ne devait visiblement pas être au courant que Death Stranding 2 ne nous avait pas encore donné de date de sortie, ni même de fenêtre puisqu’il l’a lui-même partagée. D’après le profil de l’artiste donc, Death Stranding 2 serait attendu pour 2024, soit 5 ans après le premier épisode. Rien de surprenant compte tenu du fait que le jeu est actuellement en développement et il était inconcevable de le voir apparaître en 2023. Et apparemment, la fenêtre de sortie ne doit pas être mauvaise puisque Frank Alberti a rapidement corrigé son erreur en supprimant toute mention à Death Stranding 2.

Merci à Twistedvoxel pour le screenshot avant la suppression

Une autre grosse exclusivité PS5 pour 2024 ?

Dans le même temps, l’homme a également partagé la fenêtre sortie d’un autre jeu exclusif à la PS5, le fameux FPS multijoueur de Firewalk Studios. Le studio devrait donc publier son tout premier jeu en 2024 également si l’on en croit la fiche de profil d’Alberti. Pour rappel, Firewalk Studio avait signé un partenariat en 2021 avec PlayStation pour créer son tout premier jeu. À l’heure actuelle, on ne sait absolument rien du projet si ce n’est que ce sera un gros FPS AAA orienté multijoueur et jeu service.

Si 2023 s’annonce d’ores et déjà chargée en sorties de jeux et commencera sur les chapeaux de roue dès le mois de janvier, 2024 s’annonce visiblement très prometteuse à son tour. Reste maintenant à voir si tout ceci sera officialisé dans les mois qui viennent.