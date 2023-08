Que sait-on de Death Stranding 2 ? Pas grand-chose et c'est pour cette raison que son créateur, Hideo Kojima, est venu apporter quelques précisions à son sujet. Et ça promet.

Death Stranding, c'est la nouvelle franchise du papa de Metal Gear dont le premier opus est sorti en 2019. Fort de son succès, une suite a été annoncée lors des Game Awards 2022 via une bande-annonce de toute beauté. Seulement voilà, depuis, c'est le silence radio. Nous savons seulement qu'il y aura un casting 5 étoiles. L'histoire, quant à elle, demeure dans l'ombre. Toutefois, bonne nouvelle, Hideo Kojima a décidé de briser le silence et de nous en dire un peu plus à propos de ce Death Stranding 2.

Allez prendre l'air, c'est Kojima qui le demande

C'est lors d'une interview que le créateur légendaire s'est livré sur son jeu, mais également sur l'adaptation en film qui est encore en production. Tout d'abord, il précise que le scénario de Death Stranding 2, écrit avant la pandémie, n'a pas été entièrement modifié après coup. Certaines parties furent effectivement réécrites, mais il n'a pas fallu repartir de zéro. Notre homme est également revenu sur l'une des caractéristiques principales de la licence : le concept des connexions, des liens entre les humains. Kojima explique qu'il aimerait bien voir les gens autour de lui… sortir plus de chez eux et découvrir le monde.

Sam a écouté Kojima, il est sorti dehors

Blague à part, c'est le thème principal de Death Stranding et le 2 ne compte pas déroger à la règle. Cependant, il y aura une petite différence. En effet, le symbolisme derrière le mot "Lien" a visiblement changé. Une question nous est alors posée : a-t-on pris la bonne décision en se connectant ? Pour l'heure, la réponse devra attendre, car la date de sortie n'a pas encore été confirmée. Des rumeurs mentionnent une arrivée prévue pour janvier 2024, mais c'est à prendre avec des pincettes.

Le film Death Stranding totalement différent du jeu ?

Et le film dans tout ça ? Pour rappel, Kojima Productions s'est associé à Hammerstone Studios dans le but de nous livrer un long-métrage adapté de Death Stranding. Hideo Kojima confirme à nouveau qu'il ne s'agit pas d'une adaptation de l'histoire des jeux. Il proposera une intrigue inédite, idéale pour surprendre aussi bien les néophytes que les fans. Malheureusement, que ce soit au niveau de l'histoire ou du casting, nous n'avons toujours rien à nous mettre sous la dent. Il faudra donc faire preuve de patience, mais le créateur explique : « J'aimerais faire quelque chose d'unique avec le film, donc je prévois de faire quelque chose de complètement différent. Je pense que vous serez un peu surpris. »