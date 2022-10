Après des internautes aient trouvé beaucoup trop rapidement une information sur le prochain jeu d'Hideo Kojima, qui a toutes les chances d'être Death Stranding 2, le créateur japonais confirme tout cela et relance la machine.

Elle Fanning au centre de Death Stranding 2 ?

Bien qu'il n'y avait pas de place au doute, Hideo Kojima annonce que l'actrice Elle Fanning (The Neon Demon, Teen Spirit...) sera dans son prochain jeu. Et oui, ce sera bel et bien un jeu et non un projet film ou de série. La mention « A Hideo Kojima Game », qui symbolise l'implication du développeur dans les nombreuses étapes de la conception, figure sur l'affiche. Mais ce n'est pas tout.

On distingue également très clairement des « strands » qui consolide le fait que Kojima est en train de teaser Death Stranding 2. Quel pourrait être son rôle ? Comme nous l'avons déjà souligné lors d'un précédent article, elle pourrait être au cœur de l'expérience et incarner un visage connu (à ne pas lire si vous n'avez pas terminé Death Stranding).

Une deuxième actrice teasée

Sur son compte Twitter, Kojima-san a révélé une autre affiche « Where Am I ? » comme prévu à la PAX Australia. C'est aussi une actrice, mais à l'heure d'écrire ces lignes, son identité est inconnue.