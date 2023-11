La cérémonie des Game Awards 2023 approche à grands pas. Le 7 décembre, nous allons pouvoir découvrir qui est l'heureux gagnant du titre de Jeu de l'Année, entre autres. Néanmoins, ce ne sera pas seulement le moment de remettre des prix à des titres qui le méritent. C'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux trailers pour des jeux très attendus, voire non annoncés. Un événement scruté par des millions de joueurs à travers le monde et qui devrait , on l'espère, comporter des surprises. Et s'il y avait du nouveau pour Death Stranding 2 ?

Un nouveau trailer pour Death Stranding 2 avec une surprise ?

Quand on y pense, ce serait plutôt logique. Eh oui, à l'origine, le jeu a été dévoilé lors des GA 2022 sous les yeux ébahis du public. Malheureusement, depuis, c'est silence radio. On n'a pas vraiment eu de nouvelles du titre, si ce n'est des rumeurs çà et là. Cela dit, Hideo Kojima semble prêt à nous montrer sa nouvelle création. Pour cause, il a récemment publié un tweet montrant qu'il était en train de plancher sur le montage d'un trailer inédit. Quel jeu pourrait être concerné à part Death Stranding 2, surtout à l'approche de cette cérémonie ?

Alors oui, Kojima a d'autres projets sur le feu, mais qui ne seront pas prêts avant quelques temps. Souvenez-vous, en août dernier, notre homme s'était remis derrière son PC après avoir tourné des scènes de Death Stranding 2 avec le casting, et voici ce qu'il avait écrit : « Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ce logiciel de montage. J'ai encore oublié comment faire ». Le tout était accompagné d'une image floutée, ce qui n'a pas manqué de faire lever des sourcils, et d'une fausse tomate Rotten Tomatoes en premier plan. Un teasing pour le film Death Stranding ? Ca parait encore beaucoup trop tôt.

Non, la piste la plus probable est bien celle d'une nouvelle bande-annonce de Death Stranding 2. Avec une fenêtre de sortie ? Une rumeur / spéculation sous-entend que l'exclu PS5 pourrait être prête pour 2024. Quatre ans après le lancement du premier épisode. Et ce qui semble aussi confirmer la théorie d'une apparition aux Game Awards 2023, c'est les multiples allusions du maitre de cérémonie Geoff Keighley ces dernières semaines. Via le compte officiel de l'événement, il a (encore) rajouté de l'huile sur le feu en répondant aux photos d'Hideo Kojima avec le fameux émoji des yeux qui regardent quelque chose avec attention. On dit bien « c'était », puisque le tweet a depuis été supprimé.

Et le film DS alors ?

Pour le moment, Death Stranding 2 n'a pas de date de sortie à déclarer, et on espère que ça changera s'il se montre en décembre. De son côté, le film ne nous a donné aucun signe de vie. Pour rappel, Kojima Productions s'est associé à Hammerstone Studios dans le but de nous livrer un long-métrage adapté de Death Stranding. Mais attention, il ne s'agit pas d'une adaptation de l'histoire du premier opus. Le récit sera inédit, ce qui devrait surprendre les fans. Kojima lui-même a dit qu'il fallait s'attendre à quelque chose d'unique : « J'aimerais faire quelque chose d'unique avec le film, donc je prévois de faire quelque chose de complètement différent. Je pense que vous serez un peu surpris ».