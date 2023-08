Death Stranding 2 a été révélé en décembre 2022, mais depuis, plus rien. On a tout de même eu de légères infos sur les ambitions de cette suite. Mais aucun trailer de gameplay. Il faut dire qu'Hideo Kojima a été totalement pris par l'enregistrement des séances de performance capture ces derniers mois. Néanmoins, les choses pourraient enfin bouger si l'on en croit une photo postée par le créateur japonais. Rendez-vous fin août ?

Une annonce Death Stranding très prochainement ?

Après avoir squatté longuement Los Angeles pour tourner des scènes de Death Stranding 2, Hideo Kojima s'est remis derrière son PC et a lancé son logiciel de montage. « Ca fait longtemps que je n'avais pas utilisé ce logiciel de montage. J'ai encore oublié comment faire » écrit-il sur Twitter avec une image floutée de l'écran dans le fond. De prime abord, on serait tenté de dire qu'il prépare un trailer de gameplay pour Death Stranding 2. Mais un détail pourrait ne pas coller. Au premier plan, on distingue très clairement une fausse tomate Rotten Tomatoes. Le site de critiques de cinéma qui recense les avis de professionnels et de spectateurs sur les films ainsi que les séries.

Si l'on part du principe qu'il s'agit d'un vrai teasing, on pencherait donc sur un trailer du film Death Stranding et non du prochain jeu PS5. Ce qui renforce ce sentiment, c'est la nouvelle visite d'Hideo Kojima dans les locaux d'A24 fin juillet. Une société de production et de distribution qui est derrière Midsommar et Beau is Afraid d'Ari Aster, Moonlight ou encore The Green Knight. Des longs-métrages qui sont loin du tumulte hollywoodien, ce qui irait à merveille au film Death Stranding.

Le créateur japonais, papa de Metal Gear Solid, Policenauts ou Snatcher, ne veut pas d'une adaptation à grand spectacle. « J'ai reçu beaucoup d'offres, mais dès le départ, mon intention n'a jamais été de faire un blockbuster. Alex Lebovici d'Hammerstone Studios partageait ma vision. On m'a proposé de faire un film de grande envergure, avec des acteurs connus et des explosions, mais à quoi serviraient des explosions dans Death Stranding ? Je ne cherche pas non plus à gagner de l'argent, mais plutôt à avoir une approche plus artistique, et la seule personne à me suivre était Alex Lebovici ».

Un nouveau trailer à la Gamescom 2023 ?

Dans cette même interview accordée à IGN, Hideo Kojima a dit qu'il ne voulait pas singer son propre jeu. Le cinéma étant un média différent, il faut que l'adaptation le soit également et c'est pour cette raison qu'on ne reverra peut-être pas les personnages du titre.

« Nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet (ndlr : faire revenir Sam Porter Bridges ou d'autres protagonistes). Si les adaptations cinématographiques de jeux ont échoué, c'est parce qu'elles s'adressaient aux joueurs, n'est-ce pas ? Ils ont le même style et je ne veux pas que le film Death Stranding soit comme ça. J'ai plutôt opté pour une approche qui consiste à changer et faire évoluer le monde de DS pour qu'il convienne au cinéma. J'ai conçu Death Stranding comme un jeu et les jeux sont des jeux. Ce n'est pas nécessaire d'en faire des films. D'une certaine manière, le long-métrage prend une direction qui n'a jamais été vue. J'ai besoin de faire quelque chose qui pourrait inspirer les gens qui le regarderont à devenir des créateurs dans 10 ou 20 ans ».

Quant au concept de Death Stranding 2, il pourrait être aussi original voire plus que le premier épisode, mais pour le moment, on n'a aucune certitudes. Juste quelques pistes qui sont peut-être totalement fausses d'ailleurs. La suite devrait en tout cas mettre les poils aux joueurs car le compositeur Ludvig Forsell signe encore la bande-son de DS2.

Que ce soit un trailer du film, ce qui serait une surprise très inattendue car le projet est finalement tout récent ou de la prochaine aventure vidéoludique, l'annonce pourrait avoir lieu à la Gamescom 2023. Et si c'est le cas, on mise une pièce sur le fait que ce sera durant l'Opening Night Live du mardi 22 août 2023 à 20h00.