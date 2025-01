On pensait qu'il pourrait se montrer lors des derniers Game Awards, il sera finalement resté dans l'ombre. Death Stranding 2 fait pourtant partie des jeux les plus attendus de 2025. Les équipes de Kojima Productions planchent donc activement sur le sequel des aventures de Sam Porter Bridges. Toutefois, le directeur du studio, Hideo Kojima en personne, fait une déclaration qui a de quoi inquiéter.

Le dernier grand temps de communication autour de Death Stranding 2, ce fut le Tokyo Game Show, en septembre 2024. À cette occasion, l'accent a été mis sur le casting du jeu. Plusieurs personnalités du premier opus ont confirmé leur retour pour cette suite. Mais, en dehors de ça, on peut dire que le jeu est resté relativement discret toute l'année durant.

Venant d'un expert de l'infiltration tel qu'Hideo Kojima, c'est assez cocasse à remarquer. Cela dit, ce quasi-silence autour du jeu pourrait dénoter une concentration maximale. En fait, cela semble même être le cas actuellement. Après un premier post sur les réseaux sociaux soulignant sa fatigue le 11 janvier dernier, le créateur s'est exprimé un peu plus en détail sur l'état du développement de Death Stranding 2.

La période la plus exigeante du développement d'un jeu, tant sur le plan physique que mental, est communément appelée « crunch time ». En plus du mixage et de l'enregistrement des voix japonaises, il y a une inévitable accumulation d'autres tâches : rédaction de commentaires, d'explications, d'essais, d'interviews, de discussions et de travaux non liés au jeu. C'est extrêmement difficile.