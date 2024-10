Death Stranding 2 n'est pas venu les mains vides au Tokyo Game Show 2024. On a pu voir trois courts nouveaux trailers et un mode Photo très spécial. Des extraits qui étaient notamment là pour introduire les noms des personnages inédits de cette suite, dont Tarman, Tomorrow, Rainy et Dollman. Suite à cet événement, certains ont commencé à s'inquiéter par rapport à un propos qui aurait été tenu par Hideo Kojima.

Une confusion après le panel Death Stranding 2 du TGS 2024

Death Stranding 2 est toujours aussi mystérieux, mais on en apprend un peu plus de mois en mois. Et il vaut mieux préserver des secrets, plutôt que (presque) tout révéler comme la bande-annonce de lancement du premier Death Stranding, n'est-ce pas ? Durant l'un de ses temps de parole, Hideo Kojima a mentionné une avancée de l'ordre de 30 à 40%. Et vous l'avez peut-être lu, ce passage a été repris outre-Atlantique pour dire que le développement de Death Stranding 2 n'est encore qu'à 30- 40%. Ce qui pouvait paraitre très étrange. En effet, le créateur japonais n'a eu de cesse de répéter que le jeu est attendu pour 2025. Il l'a notamment répété au cours de cette discussion au Tokyo Game Show 2024.

Dès lors, il était assez clair qu'il y avait possiblement eu une erreur dans la traduction, et c'est le cas. Alors de quoi parle t-il réellement ? Une deuxième interprétation évoque un lien avec la progression de l'enregistrement des voix japonaises de Death Stranding 2. Mais visiblement, ce n'est pas ça non plus. Deux internautes, dont Vamplosion, ont réécouté ce moment de la conférence. D'après eux, ce fameux pourcentage de 30-40% intervient lorsque Kojima-san parle de la phase d'équilibrage.

En mai dernier, il a clairement indiqué que Death Stranding 2 était dans sa phase d'ajustement. De plus, il poste quotidiennement des photos pour signaler qu'il est en train d'y jouer et de le peaufiner. « Il est plus probable qu'il parlait de la phase d'équilibrage et de polish qui est terminée à 30-40% plutôt que du jeu entier ». Une déclaration qui va grandement rassurer et qui fait beaucoup plus sens avec les précédentes déclarations de Kojima-san. D'ailleurs, on aurait même pu avoir une date, mais il y a visiblement eu un rétropédalage en raison de « de circonstances imprévues ». Pour le moment donc, pas de panique pour celles et ceux qui l'attendent, DS2 sort l'année prochaine sur PS5.

