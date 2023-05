Avec son studio Kojima Productions, Hideo Kojima vole de ses propres ailes depuis décembre 2015. Après son départ de Konami, le producteur japonais offre au public le controversé Death Stranding en novembre 2019. Un jeu au casting XXL, avec Norman Reedus, Guillermo Del Toro ou encore Léa Seydoux. Même si Death Stranding divise, le titre en monde ouvert est globalement très bien reçu par la presse et les joueurs dans le monde entier. Hideo Kojima croit en sa nouvelle licence et planche donc rapidement sur une suite. Sam Porter Bridges fera son retour dans Death Stranding 2 et à cette occasion, une star du cinéma s'invite dans le jeu. Il s'agit d'Elle Fanning, qui incarnera un nouveau personnage dont nous ne savons pas grand-chose pour le moment. Dans une interview, l'actrice de 25 ans se confie sur le projet.

Le tournage de Death Stranding a bouleversé Elle Fanning

Dans un entretien accordé à Josh Horowitz, Elle Fanning se livre sur son travail pour la nouvelle production de Kojima. La star américaine explique notamment que l'exercice de la motion capture n'a pas été facile pour elle. Surtout, l'actrice a été prise au dépourvu par les demandes d'Hideo Kojima. Elle Fanning ne s'attendait pas à devoir jouer des scènes d'émotion aussi intenses sans véritable préparation, ce qui lui a fait perdre ses moyens.

Je n'avais jamais fait de motion capture, mais Léa Seydoux et Norman Reedus m'ont bien accompagnée. Quand j'ai signé pour apparaître dans Death Stranding 2, je ne savais pas qu'il faudrait véritablement jouer des scènes. Il y a vraiment des séquences fortes en émotion. Parfois, Hideo me disait "vas-y, pleure" et j'étais là "oh mon Dieu !".

Comme le premier opus, cette suite devrait donc, elle aussi, jouer sur la corde sensible des joueurs. Le teaser du jeu dévoilé aux derniers Game Awards le prouve, même si nous ne savons pas grand-chose sur le scénario pour le moment. La fragilité de... Fragile et la présence des BB, notamment celui dont doit s'occuper Sam, rendaient le premier Death Stranding particulièrement fort émotionnellement. L'état totalement désolé des États-Unis jouait aussi pour beaucoup dans ce sentiment de mélancolie dégagé par le titre. Dans cet entretien, Elle Fanning confie avoir vu à quoi ressemblait son personnage dans Death Stranding 2. Elle affirme que son personnage a l'air "cool", sans donner plus de détails, évidemment.

Deux nouvelles actrices au casting de cette suite

L'interprète de la princesse Aurore dans le film Maléfique dit aussi ne pas être une grande joueuse. Cela n'a pas empêché Hideo Kojima de lui donner un rôle majeur dans Death Stranding 2. Elle Fanning confie même que le Japonais lui a offert... une PS3. Il s'agit probablement d'un lapsus de la part de l'actrice (ou d'un étrange cadeau de la part de Kojima). Pour le moment, le nom du personnage joué par Elle Fanning dans Death Stranding 2 n'a pas été révélé. Comme celui de l'actrice nippo-australienne Shioli Kutsuna, qui rejoint aussi la distribution de cette suite tant attendue. Rappelons que Death Stranding 2 est toujours en cours de développement. L'exclusivité PS5 de Kojima Productions sortirait en 2024, au plus tôt.