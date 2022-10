Hideo Kojima en rajoute une couche sur son teasing commencé le mois dernier. Et si l'on centralise les différents éléments, il n'est pas déraisonnable de penser que l'annonce de Death Stranding 2 aura lieu dans quelques semaines.

Death Stranding 2 enfin officialisé aux Game Awards 2022 ?

Lors du Tokyo Game Show 2022, le stand Kojima Productions était habillé avec une mystérieuse affiche « Who Am I ». Un jeu de pistes qui n'aura pas duré très longtemps car les internautes ont découvert le pot aux roses. La jeune femme sur le poster n'est autre que l'actrice Elle Fanning, et selon tout vraisemblance, pourrait être l'un des personnages de Death Stranding 2 (attention méga spoiler).

Hideo Kojima renchérit aujourd'hui avec un nouveau tweet qui laisse présager d'une annonce assez proche.

La réponse à « Qui » du TGS se trouvera dans le prochain « Où ».

Et ce « Où » pourrait être lors des Game Awards 2022. La cérémonie de récompenses du jeu vidéo de son ami Geoff Keighley. En 2021, Kojima-san avait promis d'être de cette édition. Et il ne devrait pas y aller les mains vides si c'est le cas...

Entre deux clichés de nourriture, le développeur japonais a diffusé plusieurs photos plus intéressantes. La première est une image qui le montre en train d'éditer une vidéo qui pourrait être le trailer d'annonce de Death Stranding 2. Dans un autre message, on voit qu'il est toujours très occupé par la supervision de séances de performance capture.

Cette suite serait attendue sur PS5 - et non sur Stadia comme le veut une rumeur absurde - voire sur PC dans un second temps, et aurait pour nom de code Ocean d'après un document qui doit être encore authentifié.