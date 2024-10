Cela fait des années que Death Note fait profil bas. L'œuvre emblématique de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata refait toutefois parler d'elle, non pour une nouvelle série ou adaptation sur le petit ou grand écran, mais cette fois pour un jeu vidéo. C'est plus précisément l'organisme de classification taïwanais qui a vendu la mèche avant une annonce officielle.

Death Note écrit une nouvelle page vidéoludique de son histoire

Malgré son statut iconique, Death Note n'a pas brillé par ses adaptations au format vidéoludique (d'aucuns gageront qu'il n'a pas brillé dans sa dernière adaptation en live-action sur Netflix non plus...). C'est pourtant bien un jeu vidéo qui prépare son arrivée dans l'ombre. Malheureusement pour lui, ce n'est pas à travers une annonce officielle en grandes pompes que cela s'est fait, mais par une porte dérobée.

L'organisme de classification taïwanais s'est en effet prononcé pour un certain Death Note: Killer Within. Il s'agit d'un jeu encore non annoncé, édité par Bandai Namco, et attendu a priori uniquement sur PS4 et PS5. À noter que le groupe Shueisha a déposé le nom du jeu sous forme de marque en juin en Europe, aux États-Unis et au Japon. Sa branche gaming, Shueisha Games, est principalement connue pour la création de jeux de plateau, comme notamment Death Note Werewolf. C'est également à ce label que l'on doit des jeux vidéo comme Anthem#9 ou encore Unyielder.

Généralement, la classification d'un jeu est synonyme d'une sortie prochaine, ou à tout le moins d'une annonce. Étant donné que Death Note: Killer Within semble être une exclusivité PlayStation, une présentation lors d'un événement de Sony ferait totalement sens. Nous pourrions toutefois avoir droit à une apparition de ce titre à venir lors des Game Awards 2024. Reste maintenant à voir de quel genre de jeu il s'agira. Un jeu d'enquête, un RPG, ou quelque chose de totalement différent ? Seul Light le sait actuellement, avec un plan capillotracté dont il a le secret pour ourdir ses sombres machinations...

Mais que préparent donc Shueisha et Bandai pour ce prochain jeu Death Note ? © Netflix

Source : Gamerating.org