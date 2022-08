Activision-Blizzard peut trembler ! Le streamer très controversé Dr Disrespect a dévoilé son FPS à NFT qui entend faire concurrence à Call of Duty Modern Warafare 2 et consorts. Voici les premières images du fameux Deadrop.

Deadrop, le FPS à NFT qui veut rivaliser avec les plus grands

Quand le streameur Dr Disrespect crée son propre FPS, ça donne Deadrop. Un titre qui souhaite ouvertement marcher sur les plates-bandes des plus grands du genre, tout en y intégrant dans le futur des NFT. Et pour vendre son jeu à sa communauté, l’ancienne vedette de Twitch n’a pas lésiné sur les mots. Le 22 juin dernier, le créateur du studio Midnight Society assurait en effet avec une confiance débordante que s’il montrait une image de Deadtrop « il éclaterait le CoD engine », le moteur utilisé pour les jeux Call of Duty. Promesse tenue ? Sans doute s’il parlait de Call of Duty Mobile …

Le FPS multijoueur PvP s’est en effet dévoilé au grand jour, tout en étant jouable pour quelques utilisateurs triés sur le volet. Et les retours sont pour le moins mitigés. Deadrop est jugé par certains comme étant sans âme, assez quelconque. A sa décharge, le titre chapeauté par Robert Bowling, ancien créatif chez Infinity Ward et Quinn DelHoyo, vétéran de 343 Industries, n’est en développement que depuis 6 mois. Le studio s’est en effet défendu en expliquant qu’ils ont choisi de proposer une version jouable assez tôt afin de récolter des retours en masse rapidement pour « proposer le meilleur FPS possible ». Est-ce qu’il arrivera à rivaliser contre Call of Duty, Halo, Battlefield et consorts ? On lui souhaite bonne chance.