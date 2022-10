Dead Space Remake dont on vous parle beaucoup sur Gameblog depuis quelques temps refait parler de lui à nouveau cette fois via une énorme vidéo de gameplay d'une heure. De quoi se faire une idée plus précise du travail qui a été effectué pour moderniser l'un des plus fameux jeux d'horreur.

1 heure de gameplay à savourer pour Dead Space Remake

On doit ce gameplay à la chaine YouTube YBR Gaming qui permet de découvrir le chapitre 3 de Dead Space Remake dans son intégralité. Une bonne opportunité d'admirer le travail sur les effets de lumières, notamment grâce aux sorties dans l'espace du téméraire Isaac. Un jeu BEAUCOUP plus sombre

On le répète aussi mais ce remake semble aussi beaucoup (beaucoup) plus sombre que l'original, c'est notamment visible à de multiples reprises. Enfin si le jeu semble avoir quelques bugs, sachez que c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une version très loin d'être définitive comme l'explique la description de la vidéo :

CETTE VIDÉO A ÉTÉ CAPTURÉE À PARTIR D'UNE PREMIÈRE VERSION DU JEU ET N'EST PAS REPRÉSENTATIVE DE LA QUALITÉ DE LA VERSION FINALE.

En plus des environnements ce sont aussi les monstres que l'on rencontre qui vont subir une petite cure de jeunesse pour mieux correspondre aux attentes de 2022. En gestation depuis plus de deux ans, Dead Space Remake est programmée pour une sortie le 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Cette vidéo de gameplay est t-elle rassurante à vos yeux ?