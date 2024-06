Lorsque l’on pense à Capcom, on pense tout de suite à Resident Evil, Monster Hunter ou encore Street Fighter. L’éditeur et développeur japonais possède de très nombreuses licences fortes dans son catalogue qui reviennent très souvent, mais d’autres sont traitées quelque peu différemment. Mais Capcom vient de nous faire une annonce qui va ravir les fans de zombies en ressortant de ses tiroirs l’un des jeux les plus appréciés et atypiques de son catalogue.

La licence Dead Rising n'est pas morte, loin de là !

Dans l’une des pochettes secondaires du portefeuille de l’entreprise, on retrouve Dead Rising, une licence née en 2006 sur Xbox 360. À l’époque, le jeu fait beaucoup de bruit puisqu’il impressionne. Grâce à la toute-puissance de la next-gen de l’époque, Capcom nous en met plein la vue en nous annonçant un mall en monde ouvert envahi par des milliers de zombies qui peuvent apparaître par centaines à l’écran.

On nous promet un gigantesque bac à sable teinté de survie dans lequel on pourra utiliser n’importe quel objet pour se battre. À sa sortie, le succès est au rendez-vous. Le héros, Frank West, devient une véritable star, la recette atypique en mode course contre la montre offre une grande rejouabilité, et les combats contre les psychopathes deviennent carrément cultes.

La licence aura d’ailleurs le droit à des suites qui, après un second épisode très réussi, seront de moins en moins bonnes malheureusement. Quelques spin-offs et remasters seront aussi de la partie. Désormais, on attend la suite et beaucoup de fans espèrent un retour aux sources, loin des guignoleries un peu débiles de Dead Rising 4.

Sans crier gare, Capcom va répondre à l’une de ses envies, un vrai retour aux sources, mais ça ne se fera pas avec un jeu inédit, mais bien un nouveau remaster qui tend plutôt carrément vers le remake d’ailleurs. L’éditeur vient en effet d’annoncer au grand calme Dead Rising Deluxe Remaster qui, comme son nom l’indique, est une version modernisée du premier épisode.



Dead Rising 2006 à gauche, Dead Rising Deluxe Remaster 2024 à droite (merci Gematsu)

Frank West revient sur PS5, Xbox Series et PC

Les infos sont très maigres. On sait que le jeu devrait arriver cette année visiblement et qu’il s’agirait peut-être même plus qu’un simple remaster. La refonte visuelle est évidente. On ne parle pas d’un simple lissage, mais carrément d’un ravalement de façade total. Ce bon vieux Frank West, seul personnage visible dans ce premier teaser, a complètement changé, plus bourru, même si sa coupe de cheveux, elle, n’a pas bougé.

Capcom aurait-il mis le paquet pour rafraîchir sa franchise ? C’est bien possible. Si le visuel a changé ainsi, on peut espérer une amélioration du gameplay avec, on l’espère, la disparition des temps de chargement entre les zones, par exemple. Nous verrons. Capcom nous en dira certainement plus sur Dead Rising lors de sa prochaine prise de parole le 1er juillet prochain à minuit.