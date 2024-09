Le remaster/remake ( parce qu'il est appelé comme ça par les développeurs) Dead Rising Deluxe Remaster arrive très bientôt sur PS5, Xbox Series et PC avec pour objectif de remettre au goût du jour une licence qui a perdu de sa superbe au fil des épisodes. Au menu, toujours une quantité folle de zombies, qui seront certainement plus nombreux qu’à l’époque, et pas mal d’ajustements. Dans le lot, on aura même droit à des nouveautés, dont cette mécanique liée à un mode de jeu déblocable qui manquait cruellement à l’époque.

Un ajout qui va en sauver plus d'un

Dead Rising était, en son temps, une vraie vitrine censée en mettre plein la vue avec la next-gen. Des centaines de zombies, un centre commercial gigantesque, la possibilité de prendre tout et n’importe quoi pour défourailler des morts-vivants… Même la structure du jeu était unique pour l’époque et forçait à la rejouabilité. Au bout, il y avait également la possibilité de déverrouiller un mode infini. Comme son nom l’indique, il proposait aux joueurs de survivre des jours durant en prenant soin de se nourrir pour ne pas trépasser et, bien entendu, en survivant aux zombies et autres psychopathes notoires.

Ce mode, les joueurs les plus acharnés s’en souviennent aussi pour un succès/trophée particulièrement difficile. Ce dernier demandait de survivre pendant 7 jours, et ce n’était pas une promenade de santé. Non seulement le jeu devenait de plus en plus difficile, mais surtout le trophée demandait d’être devant son écran près de 14 heures sans interruption. Oui, aucune pause ni sauvegarde possible. Un marathon où un coup mal placé vous renvoyait au menu principal avec une tape sur l’épaule. Tout ça pour déverrouiller un trophée indispensable pour le 100 %, et une tenue cosmétique tout bonnement ridicule.

Dead Rising Deluxe Remaster se modernise, tant mieux !

Alors oui, visiblement, cet accomplissement existera bel et bien dans Dead Rising Deluxe Remaster, mais une nouveauté fait son entrée : la sauvegarde ! C’est tout bête, mais il sera maintenant possible de sauvegarder à des moments précis durant ce fameux mode infini. La difficulté croissante et la nécessité de prêter attention à sa barre de vie en mangeant régulièrement ne devraient cependant pas changer. Beaucoup de joueurs ayant sué sang et eau sont soulagés de cette nouvelle, d’autres sont déjà en train de se plaindre en scandant que Capcom a cédé aux fameux “casual gamers”, les joueurs occasionnels. Reste encore pour eux la possibilité de tout simplement… ne pas sauvegarder. Mais visiblement, ça ne plaît pas. La réalité, c’est que pour les vieux briscards qui ont déjà tout donné à l’époque, c’est une bonne nouvelle.

Dead Rising Deluxe Remaster arrive le 19 septembre sur PS5, Xbox Series et PC.