Après la fermeture de Capcom Vancouver en 2018, on aurait pu penser que la licence Dead Rising était mise définitivement au placard. L’éditeur semble cependant vouloir capitaliser encore un peu dessus en laissant les fans de la première heure et un tout nouveau public revivre les heures de gloire de la franchise la plus barrée de son catalogue. Les papas de Resident Evil et Monster Hunter ont visiblement fait les choses bien pour faire vibrer la corde nostalgique comme il se doit.

Dead Rising Remaster aura la musique dans la peau

À son époque, le premier Dead Rising était un véritable phénomène. Un titre Xbox 360 capable d’afficher des centaines de zombies affamés à l’écran sans broncher. Une belle prouesse pour la période, surtout à l’heure où les mondes ouverts ne s’étaient pas autant démocratisés. C’est davantage son côté déjanté, sa liberté d’action et sa grosse dose de second degré qui ont bâti la réputation de la licence. Cette genèse de Dead Rising sera à redécouvrir à la rentrée dans une version à cheval entre le remake et le remaster. Design des personnages retravaillés, améliorations graphiques et de gameplay, nouveau moteur… tout a été pensé pour que le jeu soit aussi fun qu’à l’époque. Et cela passera également par ses musiques.

Dead Rising premier du nom était aussi réputé pour ses morceaux sous licence qui ne manquaient jamais de mettre l’ambiance. Des titres qui ont généralement tendance à être coupés des remasters et autres ressorties, en raison des droits d’auteur et des accords qu’il faut renégocier. Bonne nouvelle, Capcom a confirmé auprès de VG247 que ces fameuses musiques sous licence seront officiellement de retour. Plusieurs inconnues subsistent cependant, puisque l’éditeur n’a pas précisé si elle reviendrait dans son intégralité ou si seulement une poignée sera rescapée. Les fans de Dead Rising la première heure peuvent être rassurés, leurs morceaux favoris devraient toutefois bien être de la partie.

Côté audio, une chose est certaine : Terence J. Rotolo, l’acteur original de Frank West, ne reprendra pas du service, comme il l’a récemment confirmé. Le protagoniste changera de voix pour l'occasion, sans qu'on ne sache qui prendra la relève. Pour rappel, Dead Rising Deluxe Remaster sera disponible le 19 septembre, PS5, Xbox Series X/S, and PC.

Source : VG247