Annoncé comme si de rien n’était il y a peu, un nouveau jeu Dead Rising arrive prochainement sur consoles et PC. Une aubaine pour les fans de la franchise qui n’ont plus rien à se mettre sous la dent depuis le quatrième épisode. Seule ombre au tableau, il ne s’agit pas d’un jeu inédit, mais d’un remake du tout premier épisode de la franchise. Mais là pour le coup, ce sont les néophytes qui vont être heureux (les nostalgiques aussi en vérité).

Dead Rising revient d'entre les morts

Le premier Dead Rising était, à son époque, un véritable phénomène. Lancé sur Xbox 360 dans un premier temps, le jeu faisait le beau en affichant plus d’une centaine de zombies en simultané à l’écran, une grande première pour l’époque. Avec ça, la promesse d’un monde ouvert où l’on peut utiliser tout ce qui est à notre portée pour fracasser du mort-vivant avec une bonne dose de second degré. On se retrouve alors projeté dans un mall américain gigantesque dans la peau de Frank West, journaliste intrépide et un brin expéditif, avec pour objectifs de survivre et d’avoir le meilleur scoop. Le jeu se présente comme une course contre la montre où toutes nos actions devront être mûrement réfléchies puisque l’on a que 72 heures pour faire notre enquête et sauver ceux qui peuvent l’être.

Comme présenté lors du live tenu par Capcom dans la nuit du 1er juillet, dans cette nouvelle version, Dead Rising Deluxe Remaster (DRDR), le studio a intégralement revisité les graphismes avec un nouveau moteur et surtout de très nettes améliorations par rapport à l'époque. Plus de détails, un design retravaillé… on va même pouvoir avoir encore plus de morts-vivants à l’écran. Ça s’annonce aussi fun qu’à l’époque et c’est tout ce que l’on demande. Le studio nous confie par ailleurs que si le jeu reste parfaitement identique à l'original, cette nouvelle mouture pourrait presque être comparé à un remake tant le travail abattu est important. En plus d'une refonte graphique total, le jeu a eu d'autres ajustement comme par exemple une IA des survivants nettement améliorée. En revanche, les développeurs n'ont pas touché aux bonnes vieilles animations de l'époque, souhaitant conserver une certaine nostalgie comique, de leur propre aveu.

Dead Rising Deluxe Remaster sortira dès le 19 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.