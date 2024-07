Véritable pilier des jeux de zombie, Dead Rising a fait l'objet d'une annonce surprise pour un second remaster. Un choix de Capcom risque cependant de déplaire aux fans.

Sorti en 2006, Dead Rising a marqué son monde en offrant une approche radicalement différente des jeux de zombie. Déjanté, loufoque et irrévérencieux, le titre de Capcom a initié une nouvelle franchise phare du prolifique studio japonais. Même s'il s'agit d'un second Remaster prévu le 19 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, de nombreux fans ont salué la bonne nouvelle, permettant de retrouver ce jeu culte dans une version dernière génération en toute fluidité. L'expérience risque cependant d'être quelque peu incomplète en raison d'un choix du producteur.

Dead Rising Deluxe Remaster ne joue pas pleinement Frank jeu

Une partie du succès de Dead Rising vient de son protagoniste principal, l'exubérant photographe freelance Frank West. Les fans l'ont revu à plusieurs reprises, tant au sein de la franchise que dans d'autres jeux de Capcom comme Marvel vs Capcom Infinite en 2017. Son succès est en partie dû au comédien de doublage lui prêtant sa voix, Terence J. Rotolo. Celui-ci a incarné le personnage à chacune de ses apparition, de 2006 à 2017. Malheureusement, cette édition Deluxe Remaster se fera sans lui.

Nous en avons reçu la confirmation via FrankByDaylight sur X.com, partageant un message privé de l'acteur sur Instagram. On peut y lire : « J'ai toujours été reconnaissant pour chaque opportunité de donner vie à Frank. Je n'ai simplement pas été appelé pour cette mission. Les raisons derrière ce choix appartiennent au producteur ». Ces raisons font l'objet de spéculations de la part de l'utilisateur FrankByDaylight lui-même, qui cachent peut-être un soupçon de vérité.

Terence Rotolo n'aurait ainsi pas été rappelé pour incarner Frank West dans Dead Rising Deluxe Remaster en raison de son statut de syndiqué. Capcom aurait de son côté quelques problèmes avec toute forme de syndicat. Le Frank West (re)remasterisé devra donc compter sur un nouveau comédien de doublage, qui va probablement être amené à être la nouvelle voix officielle de ce personnage iconique. Sera-t-il aussi marquant que Terence J. Rotolo ? Réponse appareil photo au poing le 19 septembre au centre commercial de Willamette, au Colorado, pour la troisième édition de ce scoop.