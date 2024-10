Dead Rising Deluxe Remaster est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Plus de 18 ans après l'original, Capcom a fait revenir d'entre les morts une franchise populaire auprès des fans de zombies. Une manière de jauger l'intérêt après cette longue absence, en sortant un projet à moindre coût, et d'envisager l'avenir si le succès est là. Il est encore trop tôt pour le dire, mais l'éditeur japonais veut battre le fer tant qu'il est chaud ! Frank West n'a peut-être pas dit son dernier mot...

Un nouveau remaster, remake ou jeu pour Dead Rising ?

Dead Rising Deluxe Remaster est le meilleur moyen de (re)découvrir la licence décalée de Capcom qui fait dans le massacre de zombies en plein centre commercial. Toute ressemblance avec Zombie de George A Romero serait évidemment fortuite (non). Si le panda de la rédac, Kikitoes, a apprécié renouer avec la franchise, difficile de sauter au plafond en raison d'une refonte trop légère. Les limites d'un remaster qui trahit l'âge du jeu, en dépit d'une grosse nouveauté qui aide bien à se replonger dedans.

Malgré cela, des fans vont très certainement craquer pour Dead Rising Deluxe Remaster, et Capcom aimerait savoir s'il y a des joueuses et des joueurs prêt(e)s à soutenir la série à l'avenir. Comme pour un éventuel Dino Crisis Remake, l'éditeur a publié un sondage en demandant quel jeu la communauté voudrait revoir. Sans surprise, le premier choix proposé aux internautes concerne un hypothétique Dead Rising 2 Deluxe Remaster, mais pas seulement.

Dans l'enquête de Capcom, les joueuses et joueurs peuvent exprimer leur souhait d'avoir un remaster d'Off the Record, de Dead Rising 3, 4 voire même un remake de n'importe quel épisode. Du recyclage à l'infini ? Vous pouvez peut-être empêcher cela en cochant la case « Je veux un jeu Dead Rising complètement nouveau ». Et si vous n'en savez que faire de la série, vous pouvez aussi le faire savoir. Pour vous, la licence doit-elle revenir ? Si oui, de quelle(s) façon(s) ?

Source : sondage Capcom.