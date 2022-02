Vous en avez l'habitude, de temps en temps Dead Island 2 fait parler de lui. Il faut dire que le développement a été particulièrement chaotique, avec moult changements de studio à la clef. Initialement entre les mains de Yager (Spec Ops : The Line, Dreadnought), le jeu est ensuite passé entre les mains de Sumo Digital, avant de finir chez Dambuster Studios (ex Crytek UK, ex Free Radical Designs, connu pour Crysis 3, Homefront : The Revolution, et plus récemment Chorus) en 2019. Le jeu a donc bien bourlingué, et il semble que le studio britannique soit en train de toucher au but.

ça s'en va et ça revient

Selon le fameux insider Tim Henderson qui s'est exprimé à propos de Dead Island 2 dans une vidéo YouTube, le jeu est dans un bon état, et il pourrait même être annoncé d'ici peu, avec une sorte de trailer de gameplay. La date de sortie serait pour l'instant calée au quatrième trimestre 2022, voir au début d'année 2023 si le développement prenait un peu de retard.

Dead Island 2 : le comeback inattendu ?

Toujours selon Henderson, le pitch aurait également évolué. "Le joueur est dans un avion, lorsqu'il y a une épidémie zombie à bord. L'appareil s'écrase à Hollywood, et l'objectif est alors de survivre une fois au sol." On rappelle qu'initialement, le jeu tournait autour d'une histoire dans laquelle l'armée américaine met la Californie en quarantaine. D'ailleurs, une démo du jeu datant de 2015 avait fuité sur internet en 2020.