Imaginez un peu. Après 8 ans d'attente, le jeu de zombies Dead Island 2 est enfin sur la bonne voie pour sortir. L'attente fut tellement longue que pour certain, la saga Dying Light a un peu fait office de pansement dans l'attente de voir revenir le géant d'entre les morts (c'est le cas de le dire). Après les années, on se doute que les changement ont été nombreux. Notamment en ce qui concerne le système de compétences. Mais jusqu'à quel point ?

Au sein d'une récente interview avec Game Informer, la conceptrice narratif principale de Dambuster Studios, Khan, et le directeur créatif James Worrall ont répondu à plusieurs questions sur Dead Island 2. L'occasion notamment de mentionner le système de compétences.

Dead Island avait des arbres de compétences pour chaque personnage, avec trois branches couvrant les capacités de combat, de survie et de fureur. Mais ça ne devrait plus être le cas pour cette suite très attendue, jugez plutôt de la réponse du duo de développeurs :

Il y a un jeu de compétences, ce qui est encore mieux. Une collection d'emplacements qui représentent toutes sortes de capacités différentes, et vous échangez les cartes à la volée, comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez.

L'art est incroyable, elles sont amusantes à regarder et tout ça, mais elles sont aussi vraiment amusantes à jouer. Vous pouvez changer de compétence dans les airs. Vous pouvez décoller, changer de compétence et atterrir avec un set différent, et c'est tout simplement incroyable.

Et vous pouvez également prendre de réels risques avec votre set. Cela porte vraiment ses fruits et tourne parfois horriblement mal