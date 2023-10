Dead by Daylight fête Halloween et ça va être une vrai tuerie. Nouveautés de gameplay, cosmétiques à gogo et plein de surprises au menu. Une habitude pour le jeu d'horreur multijoueur.

Halloween arrive, et petit à petit, les jeux annoncent leurs événements pour fêter ça comme il se doit. Et quoi de mieux que l’un des meilleurs jeux d’horreur multijoueur pour passer un Halloween ultra sanglant et effrayant ? Dead by Daylight, véritable carton notamment sur Steam, vient d’annoncer l’arrivée imminente d’un très gros événement pour la fête des morts, et ça va être une vraie boucherie.

Dead by Daylight sait fêter Halloween

Haunted by Daylight, voilà le nom que porteront les festivités. À partir du 18 octobre, une tonne de nouveautés effrayantes vont débarquer dans Dead by Daylight, notamment de nouvelles façons de jouer, des cosmétiques et bien d’autres ajouts. Les joueurs pourront gagner une nouvelle ressource exclusive à l’événement, de l'Énergie du vide. Cette dernière permet d’ouvrir des portails pour libérer des fantômes. Ces esprits seront quant à eux capables de « changer le cours d’une épreuve en accordant des effets bénéfiques ou néfastes aux joueurs ». De quoi bouleverser les habitudes.

L’événement sera également accompagné de l’ouverture d’un nouveau chapitre : « Le Tome 17 : Engagement nous fera découvrir le passé de l’Oni et de Feng Min, avec des apparitions de Dragage, Adam Francis et Dwight Fairfield ».

Enfin, dès le 18 octobre, au lancement des festivités, de très nombreux cosmétiques feront leur apparition. La collection du vide comprendra des tenues teintées de l’énergie du vide pour les survivants. Une seconde fournée de tenues, la collection du fléau consacré, arrivera un peu plus tard aux alentour du 26 octobre. Elle embarquera de nouveaux skins qui changeront le visuel de plusieurs tueurs, dont le Xénomorphe et l’Onryo, mais aussi de Yoichi. Tout un programme donc.

Ce gros événement de Dead by Daylight sera lancé le 18 octobre 2023 et durera jusqu’au 6 novembre. Il sera bien entendu disponible sur tous les supports où se trouve le jeu, à savoir, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Switch.