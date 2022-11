DC souhaite imiter Marvel pour son MCU et veut notamment son Kevin Feige à lui. Dans ce contexte, Warner a nommé James Gunn et Peter Safran à sa tête pour chambouler le DCU et donc toute l'adaptation DC Universe dans le même temps. Outre le cinéma, cela inclut donc le jeu vidéo.

Le DC Universe enfin cohérent en jeu vidéo ?

Une nouvelle fois l'information provient directement d'une interaction avec le principal concerné : James Gunn lui même, le tout sur Twitter :

Oui, très certainement, le DCU sera connecté à travers le film et la télévision (et l'animation) Y a-t-il des plans pour que les jeux soient également connectés au DCU, M. Gunn ?

Oui

Une réponse claire et limpide qui confirme que les jeux DC Universe devraient avoir une cohérence scénaristique entre eux (ce qui n'est pas du tout le cas chez Marvel, où c'est actuellement une véritable fête à neuneu). On sait que Warner souhaite débuter une nouvelle ère dans le jeu vidéo tout comme au cinéma. Kill the Justice League devrait donc être le dernier épisode se déroulant dans la saga Arkham, avant de voir des titres ayant un lien à la fois avec les films mais aussi les jeux vidéo. Ce dernier est attendu pour le 2023 et il devrait permettre d'incarner Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang et King Shark dans une Métropolis en monde ouvert.

Qu'aimeriez-vous pour la suite pour le DC Universe en jeu vidéo ? Un nouveau jeu Batman hors Arkham ? Un jeu Superman ? Un jeu Justice League ?