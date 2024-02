Le tout nouvel univers de DC pointe le bout de son nez. Rappelez-vous : l’année dernière, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) avait été nommé coprésident des studios en compagnie du producteur Peter Safran. Très vite, il a fait savoir qu’il souhaitait entièrement redéfinir l’univers cinématographique de DC, en mettant de côté les précédents films mettant en scène Batman, Aquaman, Wonder Woman ou Superman. Ces productions n’auront donc jamais de suite et les acteurs des productions en question ont dû quitter le navire. Parmi tout ce remaniement, un a fait particulièrement parler de lui, le remplacement d’Henry Cavill dans le rôle de Superman, mais c’est définitivement trop tard pour le voir revenir.

Superman Legacy passe la seconde !

Ça y est ! Le nouvel univers de DC se met progressivement en place. Selon le site Variety, le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a expliqué lors d’une conférence téléphonique que le tournage de Superman Legacy allait « débuter prochainement », « dès la semaine prochaine ». Une nouvelle étape qui ne veut dire qu'une chose : tout va bien ! Il n'y aura visiblement aucun retard et le film devrait donc pouvoir tenir sa feuille de route. Une excellente nouvelle à quelques mois des grosses grèves qui ont frappé Hollywood un bon moment sans oublier que, comme le rappelle David Zaslav, « le studio était « sous-performant » depuis quelque temps. Ça sent donc très bon à tous les niveaux. Déjà pour nous spectateurs, puisqu'on devrait pouvoir découvrir le long métrage dans les temps, mais c'est aussi une très bonne chose pour le studio qui va pouvoir redémarrer après un coup dur.

Pour rappel, c’est ce Superman Legacy qui marque le début des projets de James Gunn. C'est aussi le début du Chapitre 1 : Dieux et monstres dans ce nouvel univers DC. On retrouvera un Clark Kent tiraillé entre ses origines extraterrestres et son attachement à la Terre. Notre héros se questionnera sur son approche de la justice et sur les conséquences de ses actions. Dans le comics All-Star Superman qui a servi d’inspiration, notre héros, empoisonné par Lex Luthor, n’a plus que quelques semaines à vivre. Comme cela avait été confirmé il y a quelques mois, c’est l’acteur David Corenswet (Pearl) qui reprendra le rôle de l'homme d'acier à la place de Cavill.

Un casting 5 étoiles et une première image

James Gunn a également posté une photo sur Instagram, il y a quelques jours, pour souligner l'événement, avec le casting complet. « Après la lecture du tableau avec le casting de #Superman. Eve, Mr. Terrific, Superman/Clark, Otis, Lex, le producteur Peter Safran, Jimmy, Metamorpho, Lois, Hawkgirl, moi, Guy, The Engineer, tous ensemble pour la première fois ! Quelle belle journée ! », peut-on lire sur le réseau social. Pour l’instant, une seule image de Superman Legacy a été révélée, le logo du héros, et on s’attend toujours à ce que le film arrive en salle le 11 juillet 2025. Quant à la bande-annonce, il faudra aussi attendre, puisque Gunn attend aussi 2025 pour en dévoiler une.