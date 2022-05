Les Days of Play 2022 débutent ce 25 mai. Jusqu’au 8 juin, les joueurs PlayStation vont pouvoir ruer sur des promos « fantastiques » chez vos revendeurs préférés, sur le PS Store, ainsi que le PlayStation Gear. Jeux, accessoires, goodies, il y en aura pour tous les goûts.

Liste des promos des Days of Play 2022

Cette année encore, les Days of Play devraient gâter les joueurs. Si Sony n’a pas communiqué de réductions précises, l’éditeur a dévoilé un aperçu de ce qui les attend. Nous mettrons cet article à jour lorsque les prix tomberont.

PlayStation Direct

Les joueurs pourront profiter d’offres directement sur le nouveau site de PlayStation. Jusqu’à épuisement des stocks, il sera possible d'acheter des DualSense, de PlayStation VR Méga Pack et d’autres accessoires PS5 à prix réduit. Des jeux seront également disponibles, dont : Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5), Sackboy: A Big Adventure (PS5), The Last of Us Part II (PS4) sur le PlayStation Direct.

Boutique PlayStation Gear

La boutique de goodies et autre merch' PlayStation célèbrera aussi les Days of Play avec une réduction de 20% sur une gamme de produits. Il y aura également trois jours d’offres quotidiennes sur le PlayStation Gear à savoir :

25 mai, : un porte-canette isothermique offert pour toute commande de plus de 50 € pour recevoir

26 mai : deux produits God of War achetés le troisième offert

27 mai : offre PlayStation Shapes “5 pour moins de 5 €” uniquement pendant cette période de 24 heures.

Accessoires PS5

Les manettes PS5 seront également en promotions pendant les Days of Play 2022. Les DualSense Blanc, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink et Galactic Purple seront disponibles chez les revendeurs participants à un prix réduit non renseigné.

Les promos du PS Store

Comme chaque année, le PS Store accueillera une nouvelle salve de promos. Sony garde encore secret la liste entière des réductions, mais on serait déjà qu’il y en aura sur :