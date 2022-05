Les Days of Play 2022 pourraient avoir lieu dès cette semaine avec une pluie de réductions. Comme d'habitude, cela concernera des jeux PS4 et PS5 physiques et numériques... et peut-être des consoles.

Les Days of Play 2022 seront vraisemblablement de retour dans quelques jours. Une vague de soldes temporaires sur des jeux PlayStation 4 et PlayStation 5. Et plus si affinités.

Quand commencent les Days of Play 2022 ?

Selon Wario64, qui n'a pas pour habitude de relayer des informations erronées, les Days of Play 2022 se dérouleraient du mercredi 25 mai au mercredi 8 juin 2022. La date et la période de promotions semblent en tout cas crédibles. En général, cette opération commerciale prend place fin mai pour 15 jours.

Les offres porteront principalement sur des jeux PS4 et PS5 variés, exclus ou non, en dématérialisé sur le PlayStation Store comme dans les magasins physiques. L'année dernière, il y avait par exemple The Last of Us 2 à 30,09 euros au lieu de 69,99 euros.

Si les jeux sont le gros focus, il pourrait aussi y avoir des rabais sur des périphériques. On pense par exemple à la PS4 pour relancer les ventes en berne ou au PlayStation VR pour écouler les stocks avant le PS VR 2.

Le PS Plus Premium en promotion ?

Comme on peut le voir sur l'image ci-dessus, les Days of Play ont déjà proposé le PlayStation Plus à prix coûtant. En sera t-il de même pour le PS Plus Premium ? Rien n'est moins sûr. Récemment, les souscripteurs n'ont pas pu renouveler leur abonnement au service et Sony Interactive Entertainment ne réglera peut-être pas le problème avant le lancement des nouvelles offres.