Les italiens d'Invader Studios et l'éditeur Leonardo Interactive en disent un peu plus sur le lancement du survival-horror Daymare 1994 : Sandcastle. Il n'y aura pas à attendre si longtemps que cela pour le découvrir.

Le jeu indépendant Daymare 1994 : Sandcastle, un prologue à Daymare 1998, nous apporte des informations toutes fraîches.

Un survival-horror entre Resident Evil et Dead Space

Comme son prédécesseur, Daymare 1994 Sandcastle est un survival-horror à l'ancienne qui s'inspire grandement de Resident Evil avec une touche Dead Space en plus. Si l'on incarne l’agent spécial Dalila Reyes, contre plusieurs personnages auparavant, l'expérience ne devrait pas trop bouger. On est toujours sur un jeu old-school exigeant avec ce qu'il faut de moments horrifiques, d'action et d'énigmes qui devraient demander de la réflexion.

Incarnez l’agent spécial Dalila Reyes, ancienne espionne au service du gouvernement ayant depuis rejoint l’unité H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) et préparez-vous à pénétrer un des lieux les plus connus et mystérieux de toute l’histoire. La prudence est toutefois de mise, car dans l’obscurité des profondeurs désolées et labyrinthiques du centre de recherches militaire, quelque chose de sinistre et de mortel vous attend ! Via Steam.

Une fenêtre de sortie pour Daymare 1994 Sandcastle

Dans un communiqué, Alessandro De Bianchi, fondateur d'Invader Studios, a déclaré :

Ce deuxième chapitre de la saga Daymare concrétise tout le dévouement d'Invader Studios à offrir aux joueurs une expérience de jeu aussi immersive que terrifiante. Nous avons investi d'importantes ressources et utilisé les technologies les plus avancées disponibles pour créer un jeu qui, tout en s'inspirant des grands succès de "l'âge d'or" des années 90, présente aussi une proposition moderne et innovante aux fans des jeux d'horreur. Tout cela a été rendu possible grâce au soutien de notre éditeur, Leonardo Interactive, qui a immédiatement adhéré à notre vision et a favorisé une synergie entièrement italienne, déterminée à faire croître et à consolider notre industrie au niveau international. Nous sommes convaincus que les fans apprécieront notre travail. Via communiqué de presse.

Qu'il y a t-il au bout du couloir ?

Daymare 1994 Sandcastle sortira en mai 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC Steam. Une date définitive devrait quant à elle tomber dans les semaines à venir. Et il y a une bonne nouvelle pour les amateurs de physique : une version boîte sera disponible dès le lancement.