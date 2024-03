À défaut de patchs de la part de FromSoftware, Dark Souls 2 gagne une énorme cure de jouvence, 10 ans après sa sortie. Grâce à un mod, la version PC du titre se met à la page, notamment concernant le framerate. Par défaut, celui-ci était malheureusement limité à 60 FPS pour éviter de fâcheux effets secondaires.

La rédemption pour le vilain petit canard Dark Souls 2 ?

Pour beaucoup de fans de la légendaire franchise Dark Souls, le deuxième opus occupe une place compliquée. C'est surtout sa version définitive, Scholar of the First Sin, qui n'a pas été du goût de tout le monde. Celle-ci a apporté beaucoup de changements notamment sur la disposition des ennemis, résultant en une courbe de difficulté faisant les montagnes russes. La version PC n'a également pas soulevé les foules, notamment en raison d'un framerate bloqué par défaut à 60 fps.

Il aura fallu attendre 10 ans et le travail exemplaire d'un moddeur pour corriger ce problème. Sorti très récemment, le très bien nommé DS2FrameUnlimiter permet enfin d'apporter plus de fluidité au titre. Exit la limite de 60 fps, il est maintenant possible d'adapter le framerate à la fréquence d'affichage de son écran. Mais ce n'est pas tout ce qu'a fait emoose, créateur du mod, pour le vénérable jeu de FromSoftware.

De quoi donner envie de replonger dans ce vénérable titre de la licence culte ? © Capcom

Un travail de boss, loué soit le Soleil !

Dark Souls 2 avait malheureusement une bonne raison pour la limitation de son framerate à 60 fps. En allant plus haut, cela provoquait de bien dérangeants effets secondaires. On peut citer notamment un drain de vie et d'endurance accéléré, des armes qui s'abîmaient plus vite ou encore des bugs d'animation. Le mod d'emoose a pris en compte ces éléments pour proposer une expérience (presque) garantie sans bugs, peu importe le framerate.

Il insiste toutefois sur le fait que son mod n'est pas encore dans sa version finale. D'autres éléments liés à un framerate trop élevé qu'il n'a pas eu le temps de corriger pourraient ne pas fonctionner correctement. Le travail abattu sur le mod reste toutefois à saluer. C'est en effet déjà bien plus d'attention porté à Dark Souls 2 que par ses développeurs en 10 ans d'existence. Il s'agit enfin pour les fans du genre Souls-like d'un bon moyen d'attendre un certain DLC d'Elden Ring.