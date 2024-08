Supermassive Games s'est taillé une petite réputation dans le monde de l'horreur, après le très réussi Until Dawn, grâce à leur approche. Contrairement à Silent Hill ou Resident Evil, les productions du studio anglais s'éloigne des survival-horror ou des jeux horrifiques traditionnels à gameplay, et embrasse plutôt la dimension « film interactif ». À l'image des titres de Quantic Dream ou de Telltale Games par exemple. En 2019, les développeurs ont lancé la première saison d'une anthologie qui s'est terminée avec The Dark Pictures : The Devil in Me. Deux ans plus tard, on a enfin des nouvelles d'un jeu qui avait été teasé via une courte cinématique.

The Dark Pictures Directive 8020 annoncé avec un nouveau trailer

Si vous avez terminé The Dark Pictures : The Devil in Me, et que vous n'avez pas coupé brutalement les crédits, alors vous avez vu le teaser pour Directive 8020. Un épisode totalement inédit qui sera le premier jeu de la saison 2 de l'anthologie. On ne voit pas grand-chose, si ce n'est l'intérieur d'un vaisseau, un casque et l'espace. Une courte bande-annonce qui laissait entendre que Supermassive voulait s'aventurer sur le terrain de Dead Space et d'Alien. Ces images étaient cependant accompagnées d'une voix-off qui permettait de contextualiser l'histoire de The Dark Pictures : Directive 8020.

« Ici le commandant Stafford du vaisseau de reconnaissance Cassiopée. Après un rendez-vous réussi avec le marqueur Charybde, nous avons détaché l'anneau de propulsion et le moral est au beau fixe alors que nous approchons de Tau Ceti F. Le vaisseau a subi un impact sur la coque, mais les dégâts sont minimes et nos techniciens rétablissent actuellement toutes les fonctionnalités. Notre prochaine transmission sera diffusée depuis l'orbite de la future maison de l'humanité ».

Un jeu Alien à la sauce The Dark Pictures ? Il y a des monstruosités et a priori, et une histoire peu claire d'ennemis qui peuvent prendre l'apparence de l'héroïne. Le jeu débarquera en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pour patienter, et si vous aimez les productions Supermassive, The Casting of Frank Stone, qui se déroule dans l'univers de Dead by Daylight, arrive le 3 septembre 2024.

