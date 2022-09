Dakar Desert Rally revient avec un épisode en 2022. Cette fois avec plus de temps de développement à la clé et surtout un open world gigantesque.

Saber Interactive revient avec un jeu Dakar et cette fois le titre profite de 3 belles années de développement histoire d'apporter beaucoup plus de contenus entre les éditions. Le jeu devrait permettre de piloter des voitures, des motos, des quads, des camions ou des buggys avec de nombreux modèles à la clé.

Un open world impressionnant pour Dakar Desert Rally

Mais le plus impressionnant en terme de contenu réside dans l'open world qui se situe en Arabie Saoudite. Puisque le pays est reproduit à l’échelle 1:5 (5 fois plus petite que l'originale) ce qui en terme de proportions reste tout de même plus grand qu'un pays comme l'Allemagne, pour vous faire une idée. C'est donc à ce jour l'un des plus grands mondes ouverts pour un jeu de voiture, tout simplement titanesque.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le jeu est même plutôt jolie avec la présence de nombreuses conditions météorologiques qui viendront changer votre adhérence et donc forcément votre manière de piloter. La bonne nouvelle c'est que le jeu s'adresse à tout le monde puisqu'il existe 3 modes de jeux :

Un mode de jeu "sport" arcade et simple d'accès avec une IA pas trop agressive, des sauvegardes entre chaque étape, etc

Un mode de jeu "Professionnel" avec une navigation réaliste, des réparations plus onéreuses, etc

Un mode de jeu "Simulation" sans sauvegarde pendant les courses avec tous les curseurs de difficulté au maximum. Une véritable navigation réaliste (visible dans la vidéo ci-dessus).

Le jeu est prévu pour le 4 octobre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.